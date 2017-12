Extienden decreto para importar autos usados

La Federación extendió hasta el 31 de marzo de 2019 el decreto que regula la importación de vehículos usados procedentes del extranjero, lo que ocasionó inconformidades de loteros que operan en esta ciudad.El decreto fue emitido en 2008 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y tenía vencimiento el último día de este 2017, pero se prorrogó un año y tres meses, se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación.“Más que motivar a la importación, desalienta y provoca la informalidad, la ilegalidad y la corrupción”, aseveró Daniel Cereceres, presidente de la Unión Independiente de Vendedores de Autos Y Camiones (UIVAC).El Gobierno federal justificó en la publicación hecha en el DOF que las condiciones que motivaron la emisión del citado decreto derivan de la finalidad de contar con un marco regulatorio que otorgue seguridad jurídica a los importadores de vehículos de segunda mano.Además, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado respecto de la constitucionalidad de estas medidas señalando que no viola las garantías de igualdad, de audiencia previa, de irretroactividad, a la libertad de trabajo ni al libre comercio.“Existe jurisprudencia definida y obligatoria indicando que es acorde con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, sostiene.El dirigente de la organización de Vendedores de Autos Usados de La Curva, Alberto Rivera Gutiérrez, dijo que en la ciudad más de 25 mil familias dependen de este giro y “la pretensión del Gobierno federal es acabarnos, lo que nos va a costar mucho”.Durante años, loteros y cámaras empresariales insistieron ante la Secretaría de Hacienda que se eliminaran las restricciones y que todos los vehículos se importaran con el 1 por ciento de arancel.Hoy en día, los autos de antigüedad 2009 a 2013 se importan con el 1 por ciento de arancel, mientras que los 2008 con el 10 por ciento y todos los demás con el 50 por ciento, lo que ha perjudicado a los comerciantes del sector y ha incentivado la irregularidad, dijo Rivera Gutiérrez.Según sus cálculos, en esta frontera circulan más de 35 mil autos ‘chuecos’, derivado de la cerrazón de la Federación en este tema.Cereceres dijo que “vemos muy aberrante el tema de que el Gobierno federal no nos considere a nosotros los fronterizos para ponerle orden al parque vehicular”.“La respuesta al Gobierno federal es no votar más por el PRI, definitivamente. Y segundo lugar, si siguen empecinados en no otorgarnos lo que por derecho nos corresponde, la rebelión de la ciudadanía es inminente a la necesidad que tiene, de andar en autos de segunda mano”, aseveró.Ambos coincidieron en que se reunirán en las próximas semanas para determinar los pasos a seguir para quejarse. “El pueblo tiene la medida con qué castigarlos”, dijo Rivera.

comentarios

