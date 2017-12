Ciudadanos afines al proyecto político del alcalde Armando Cabada Alvídrez, quien busca la reelección en el cargo público, oficializaron ayer su intención de postularse por una candidatura independiente a diputado local por cada uno de los nueve distritos con sede en la ciudad y a la Sindicatura Municipal.Los aspirantes a las candidaturas independientes locales entregaron la documentación correspondiente al presidente y secretaria de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez (AMEJ), Víctor Edgar Villegas Baray y Gabriela Hernández de la Torre, en el domicilio particular de esta última, donde opera actualmente el órgano electoral.La mayoría de los aspirantes a los cargos de elección popular por la vía independiente declinaron hablar sobre su aspiración y hasta se negaron a identificar el distrito por el que buscan postularse, porque aseguraron que es violatorio a la Ley Electoral del Estado y temen ser impugnados. Y otros como Marisela Vega Guerrero, aspirante a diputada por el distrito 09, atribuyeron al Instituto Nacional Electoral (INE) la prohibición de expresar públicamente su aspiración y confundió la autoridad electoral local con las juntas distritales federales.Mientras que el periodista Eleazar Lara Gabaldón ni siquiera aceptó ser entrevistado y revelar el distrito al que aspira, porque consideró que puede ser sujeto a una impugnación.Sin embargo, el presidente de la AMEJ precisó que la ley no les impide dar a conocer que presentan su intención de buscar una candidatura independiente y por cuál distrito o cargo.“Probablemente esto se deba a la asesoría que les dio su representante legal, que les haya recomendado no dar declaraciones, para que no se les tome como campaña anticipada”, consideró Villegas.Entre los asesores legales de los aspirantes independientes se encuentra Ricardo de la Rosa Zamarrón, quien fue vocal del Registro Federal de Electores en el Instituto Nacional de Electores (INE); así como Sixto Neira Aguirre, quien fue secretario de la AMEJ en el proceso electoral local 2015-2016.Los ciudadanos que entregaron su carta manifestación como aspirantes a diputados locales son los siguientes, conformados en fórmulas como propietarios y suplente: por el distrito 02 va el expanista Víctor Esteban Martínez Sánchez y Lluvia Alicia Villarreal Gurrola; 03, el activista social Abraham Misraim Monárez Pérez e Iván de Jesús Arenas Arenas; 04, el periodista Eleazar Ubaldo Lara Gabaldón y Alfredo Herrera Fierro.Por el distrito 05 va el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Manuel Gilberto Contreras Lara y Gerardo Silva Márquez; 06, el regidor Pablo Arana Pérez y René Carrasco Gómez; 07, el director del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA) Víctor Mario Valencia Carrasco y Jesús Enrique Carrera Aldava.En el distrito 08 se registró la activista social de la Red Mesa de Mujeres, Cecilia Guadalupe Espinosa Martínez y María Isabel Aguilera González; 09, la directora del DIF municipal, Marisela Vega Guerrero y Karina Ivonne Calderón Sepúlveda; y 10, la regidora Margarita Edith Peña Pérez y Brenda Lizeth Ramos Domínguez, esta última esposa del priista Juan Carlos Alonso Carreón.Por la Sindicatura Municipal se registraron los contadores públicos Gustavo Méndez Aguayo y Víctor Hugo Torres Ruiz, como propietario y suplente.Los profesionistas acudieron a realizar el trámite acompañados de los dirigentes de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y del Instituto y Colegio de Contadores Públicos, que respaldan su aspiración.“Creemos que la sindicatura es un puesto que corresponde a un perfil que es propiamente del contador público, dadas las funciones y responsabilidades que se tiene en la sindicatura”, dijo Gustavo Méndez, actual asesor de regidores en el Ayuntamiento de Juárez.Agregó que la fórmula conformada es una propuesta de las agrupaciones de contadores que los respaldan y de las que forman parte.Las autoridades electorales de la Asamblea informaron que la documentación recibida por todos los aspirantes se entregará al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE) para su revisión y dictamen.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.