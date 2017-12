Una persona fue vinculada a proceso penal ayer por presuntamente violar a su prima de 11 años de edad.La familia, que se encuentra dividida, estuvo presente en la diligencia. Algunos lloraron al escuchar los antecedentes del caso y otros mostraron su desacuerdo con la información, lo que motivó que el juez de Control, Lorenzo Villar Chavarría les llamara la atención y los exhortara a comportarse con respeto.La última agresión presuntamente sucedió el pasado 16 de marzo en el interior de la casa familiar ubicada en la colonia División del Norte, cuando el sospechoso César Muñoz Núñez aprovechó que la niña –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– se quedó a solas con él para hacerle tocamientos lascivos, así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) al Tribunal.Inicialmente la denuncia fue presentada por la madre de la víctima. Pero el pasado el 23 de marzo ella volvió a comparecer ante el MP para retirar la querella al indicar que su madre se encontraba enferma de cáncer en el colón y sabía que su sobrino no había hecho nada.Sin embargo, el delito de abuso sexual se sigue de oficio aunado a que el padre de la menor le dio seguimiento a la denuncia interpuesta por su expareja sentimental.En el dictamen en materia de psicología se estableció que la víctima presenta una afectación emocional grave, con altos índices de reactividad al estrés, no quería hablar ni comer, tampoco cumplía con las tareas escolares y se sentía muy triste. Por lo que el perito recomendó que la víctima reciba por lo menos 30 sesiones de terapia psicológica.Con el dicho de la víctima, el informe en materia de psicología, un acta de aviso elaborada por una agente ministerial y una serie fotográfica del lugar de los hechos, entre otros datos de prueba, ayer el juez Villar Chavarría dictó el auto de vinculación a proceso.El resolutor también dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera diligencia al acusado, de unos 23 años de edad.El abogado defensor solicitó al Tribunal una revisión de la cautelar, pero el juez le respondió que en caso de ser encontrado culpable no tendría derecho a ningún beneficio preliberacional y tampoco a una salida alterna al proceso penal que se instauró formalmente ayer con el dictado del auto de vinculación a proceso.

