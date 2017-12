Congela Congreso reforma a Ley de Transporte

Más de nueve meses después de ser presentada la iniciativa de reforma a la Ley de Transporte, el Congreso del Estado no ha concluido el análisis de la propuesta, aun cuando ha realizado hasta 16 mesas técnicas para su estudio.El 21 de marzo la diputada del PAN Laura Marín Franco presentó ante el pleno una iniciativa para una reforma integral de la Ley de Transporte y sus vías. La propuesta se turnó a la Comisión Especial de Movilidad Urbana –presidida por Marín–, el 6 de abril.A la fecha, la Comisión no ha presentado todavía un dictamen de la iniciativa, que busca reformar prácticamente todos los artículos de la legislación vigente.En entrevista, Marín dijo que se espera que a inicios del próximo año, en un período extraordinario, se vote la reforma, toda vez que el dictamen está casi listo, afirmó.La reforma pretende incluir en la ley la regulación del servicio de transporte de pasajeros en autos de alquiler, servicio de turismo, trasporte para trabajadores, transporte escolar, servicio de alquiler de bicicleta y servicio de carga en general.Además, busca asegurar que las concesiones sean efectivamente utilizadas, implementar mayores controles para los operadores del transporte público, modernizar la flota vehicular y ampliar las pólizas de seguro en el esquema más amplio para la protección de los usuarios.Que todavía no haya un dictamen, dijo Marín, se debe a que en las reuniones con concesionarios de Ciudad Juárez y Chihuahua se ha revisado cada uno de los artículos modificados.Además, afirmó, se ha tenido especial cuidado en regular nuevas modalidades de transporte, como el que se presta a través de plataformas como Uber, Cabify, Avant o Kawi, actualmente vigentes en Juárez.“Hemos hecho un trabajo exhaustivo, revisado punto por punto porque se trata de una nueva ley, entonces por eso nos hemos tardado, porque incluimos cosas que no se tenían contempladas en el transporte”, afirmó.La Comisión Especial de Movilidad Urbana apenas ha dictaminado una sola de las 14 propuestas recibidas desde que inició la presente Legislatura, de acuerdo con el registro del Congreso del Estado.

comentarios

