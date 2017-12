Cargando

Al sumar cuatro días sin calefacción, personal de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 47 detuvo ayer la realización de consultas.Víctor Rivera Villarreal, secretario del Interior y Propaganda de la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), dijo que el paro afectó a más de mil derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esa clínica ubicada en la colonia Chaveña, quienes se quedaron sin consulta.Señaló que la temperatura en la mayoría de los consultorios no era la adecuada para atender, por ejemplo, a niños y adultos mayores.En un recorrido hecho ayer por El Diario, se presenciaron calentadores de jardín de gas butano encendidos en los tres pisos del edificio, lo que generaba un olor a gas en todas las instalaciones.“No se puede trabajar así, más que nada por el derechohabiente. Si tú llegas a una institución a buscar salud, con un bebé, el consultorio debe estar a 26 grados pero está a 15; el niño corre el riesgo de salir con bronquitis o neumonía, cuando originalmente llegó por otra cosa”, comentó Rivera Villarreal.El problema surgió luego de que la única de las dos calderas con las que cuenta la institución dejara de funcionar desde la semana pasada.El representante del sindicato aseguró que los calentadores de gas que han utilizado por cuatro días, liberaron monóxido de carbono adentro del hospital.Las áreas detenidas ayer fueron las de consulta exterior, consultorios, los laboratorios y la farmacia, añadió.El vocero del IMSS, Rosendo Gaytán, informó que desde el pasado fin de semana personal técnico comenzó la reparación de una de las calderas de la calefacción que se dañaron y es probable que para hoy queden listas.Agregó que se esperaba que ayer se reactivara el funcionamiento de la calefacción pero siguió presentando fallas técnicas.Sin embargo, aseguró que no se detuvieron las consultas y sólo hubo retrasos.“Lo que se trata es de afectar lo menos posible el servicio y generar las menos molestias a los derechohabientes. Para sustituir el clima se pusieron los calentones”, agregó.Pacientes se quejaron de llevar varias horas esperando una consulta mientras el personal médico tenía juntas.“Yo llegué aquí desde las 11, la persona que atiende a cada rato se va para allá junto con sus compañeros, parece que están teniendo juntas. Si el plan era suspender las citas deberían de decirnos desde un inicio para no tenernos esperando”, dijo cerca de las 2 de la tarde una mujer que esperaba que atendieran a su madre de un resfrío en el consultorio 26.Villarreal señaló que el problema no es nuevo y que se ha estado denunciando desde hace dos años.“Ahora con los calentones eléctricos los ‘breakers’ se están botando debido a la carga. Los trabajadores ya se enfermaron, andan todos resfriados. No se sabe cuánto pueden costar las calderas pero al Imss le pagan bastante para que no resuelva este tipo de problemas”, acusó.Sugirió que la situación puede deberse a la irresponsabilidad de algún funcionario.“Juárez es el municipio que más aporta al Imss en Chihuahua y es el que menos recibe en cuestión de infraestructura”, comentó. (Javier Olmos / El Diario)

