La demanda de licencias de conducir se disparó ayer a más del doble, a dos días de que concluya el programa de descuentos.Esto provocó que durante la mañana de ayer, al menos 750 personas formaran filas que dieron la vuelta al vestíbulo de la Unidad Administrativa José María Morelos, dijo el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega.Indicó que la oficina de Licencias Digitales se vio obligada a abrir ayer y hoy dos horas más – hasta las 6 de la tarde– para atender la demanda, mientras que el Estado analiza extender los descuentos del 25 por ciento en el costo del permiso de conducir a todo el mes de enero.La capacidad de atención de la oficina de Licencias Digitales es de 280 personas al día en el ex Pueblito Mexicano y de 120 en el módulo de la calle Palacio de Mitla, sin embargo desde temprana hora se presentaron centenares de solicitantes.Por separado, Ricardo Cordero Ramírez, titular de Licencias Digitales, señaló que la dependencia tuvo que otorgar citas para quienes no alcanzaron en días anteriores a ser atendidos.Indicó que por hora esta semana se recibieron a entre 40 y 50 personas que en promedio tuvieron que esperar alrededor de una hora para concluir el trámite.Cordero Ramírez dijo que al mes se expiden 3 mil 500 licencias, pero en diciembre se espera concluir con 9 mil, es decir, casi tres veces más.Estimó que entre miércoles, jueves y viernes de esta semana serán atendidos mil 400 solicitantes, por lo que recomendó a quien no tenga urgencia de tramitar el documento, esperar hasta la próxima semana.La Oficina de Licencias abrirá hoy hasta las 6 de la tarde y mañana viernes hasta las 4 de la tarde, debido a que la Secretaría de Hacienda estatal cerrará el sistema para aplicar un corte de caja, añadió. (Juan de Dios Olivas)

