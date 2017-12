Las obras de recarpeteo en la avenida Ejército Nacional se retrasaron por las condiciones del clima y no estarán terminadas el 30 de diciembre como se dio a conocer anteriormente, sino hasta dentro de 15 días, dijo el director de Obras Públicas, Gerardo Silva Márquez.“Seguimos trabajando, recuerden las fechas, ahí hemos estado batallando un poquito, pero estamos ya en las reparaciones, que se le están exigiendo al contratista para que queden los trabajos satisfactoriamente”, aseguró.Señaló que la intención era terminar esta semana, “pero se ha prolongado un poquito por cuestiones climáticas, pero en cuanto lo permitan vamos a continuar con los trabajos”.Explicó que el costo de las reparaciones del recarpeteo corre a cargo de la empresa que realiza la obra.“Para el Municipio no implica ningún gasto adicional, simple y sencillamente tiene que reparar los detalles que se presentaron a la hora que hizo los trabajos”, expuso.Dijo que probablemente la obra esté terminada en un par de semanas más.“Estamos muy al pendiente, no vamos a recibir ningún trabajo hasta que esté bien realizado, hasta que no tenga ningún detalle para cuidar la inversión municipal”, declaró el funcionario.En la reposición del asfalto de la avenida Ejército Nacional, donde se realizaron obras de recarpeteo, se iba a retirar toda una capa en un tramo y en otros puntos se cortará y se esparcirá una nueva mezcla, explicó.Las obras de rehabilitación en el cuerpo norte de la Ejército Nacional fueron efectuadas por la empresa Caminos y Desarrollos Urbanos (Cadusa) de Juárez, en un tramo de 900 metros que abarcan de Paseo de la Victoria a Tecnológico.La maquinaria entró a la avenida para iniciar los trabajos el 22 de noviembre.La obra falló porque la mezcla se desgranó en 600 metros divididos en diferentes puntos. El costo de la rehabilitación de esa arteria es de 8 millones de pesos.

