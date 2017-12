Sin la presencia del presunto responsable, ayer un Tribunal de Control dictó auto de vinculación a proceso en un caso de daños y lesiones imprudenciales al parecer configurados al registrarse un accidente vial en la avenida Manuel Gómez Morín el pasado 20 de diciembre.A Ulises Eduardo Palafox Tejeda se le permitió enfrentar el proceso penal en libertad y como medida cautelar se le impuso la obligación de depositar una garantía económica por 80 mil pesos en un plazo máximo de un mes, pero ayer ya no acudió a la diligencia.El múltiple choque sucedió a las 07:00 horas del 20 de diciembre cuando Palafox guiaba un auto Ford Focus sobre el segundo carril del bulevar Manuel Gómez Morín con dirección al oriente y a la altura de la calle Júpiter impactó por alcance un vehículo Ford Ecosport modelo 2015 tripulado por un hombre.Ese segundo mueble se encontraba sin movimiento, el conductor estaba a la espera de que el semáforo cambiara la luz roja a verde. Por el golpe, el Ford Ecosport invadió el tercer carril y golpeó un camión de la marca Internacional modelo 2002 sin placas que también estaba varado en espera del cambio de luz.La pasajera del Ford Ecosport resultó lesionada y fue trasladada a un hospital privado, así lo señaló ayer una agente del Ministerio Público (MP) al juez de Control Jorge Omar Derat Acosta.Un perito de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte determinó que hubo una pérdida total del Ford Ecosport, valuado en 214 mil 600 pesos y las lesiones a la pasajera se clasificaron como aquellas que no ponen en peligro la vida, tardan más de 15 días pero menos de 60 en sanar y no dejan consecuencias médico-legales.Del camión no se especificó.Un perito de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) determinó que la causa de la colisión fue que Palafox Tejeda omitió un deber de cuidado al manejar sin precaución y no guardar la distancia de seguridad en relación con el otro vehículo.Después de dictar el auto de vinculación a proceso, el juzgador aprobó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.En relación a la ausencia del presunto responsable, al inicio de la diligencia el juez le preguntó al abogado defensor por qué no se encontraba presente y éste respondió que desconocía el motivo y refirió que él no había estado presente en la primera diligencia. (Blanca Carmona)

