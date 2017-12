Aumentan 300% multas viales

Con la finalidad de incrementar la recaudación para el próximo año, el Cabildo de Ciudad Juárez autorizó el aumento de multas viales hasta en un 300 por ciento.El alcalde Armando Cabada reconoció que aunque la medida pueda ser criticada por los ciudadanos, se trata de una acción necesaria para sanear las finanzas municipales.“Sé que los juarenses se pueden quejar, pero lo que juntemos de las multas se va a usar para pagar los conciertos de las fiestas patrias y de la Feria Juárez, porque todavía les debemos a algunos cantantes”, aseguró.Además, el alcalde manifestó que la inconformidad será pasajera, puesto que las multas son tan altas que quienes manejen un vehículo no se arriesgarán a ser sancionados.La medida fue tomada en la última sesión de Cabildo y aprobada por el total de los regidores, informó Roberto Rentería, secretario del Ayuntamiento.“Se logró un gran consenso con los regidores de todos los partidos. Estuvieron de acuerdo con el aumento básicamente por dos razones, primero por acrecentar las arcas municipales y, segundo porque ahora sí leyeron la propuesta”, afirmó.Y es que previo a la votación, se les entregó a los regidores un documento donde estaban resaltadas en color las modificaciones al Reglamento de Vialidad y Tránsito.Ahora, pasarse un alto costará 5 mil 457 pesos; no portar licencia 6 mil 209 y usar el celular mientras se maneja tendrá una multa de 8 mil 924 pesos, de acuerdo con el reglamento publicado ya en el Periódico Oficial.Entre los cambios se contempla además que quienes manejen en estado de ebriedad tengan que acreditar 100 horas de servicio comunitario y 45 de orientación para combatir las adicciones.De acuerdo con las disposiciones del nuevo Reglamento, quienes manejen bajo influencia del alcohol todavía irán al Ceresito, aunque éste será remodelado.“Al Ceresito lo hicimos muy cómodo, según me han contado, porque yo nunca he estado ahí”, comentó Cabada.“Y pues muchos guiadores se la pasaban muy a gusto, sin quejarse porque hasta colchones ortopédicos les pusimos. Ahora ya no, no pueden tener acceso a sus celulares, tampoco pueden platicar entre ellos y, lo más importante, ya eliminamos del menú los burritos de barbacoa”, manifestó el alcalde.Para los que terminen en el Ceresito habrá únicamente agua natural y burritos de frijol, sin queso. Se espera que estas medidas también ayuden a que disminuya el costo del centro de detención, pues de acuerdo a información obtenida por El Diario a través de una solicitud de transparencia, algunos detenidos se comían hasta seis burritos de barbacoa —cada uno de 25 pesos—, lo que incrementaba considerablemente el costo de su estancia.Aunque no hubo una campaña de aviso a los ciudadanos, a los oficiales de la Dirección de Tránsito ya se les avisó de los cambios, por lo que ya han realizado infracciones con las indicaciones de los nuevos costos.Uno de los primeros sancionados fue Enrique Serrano, exalcalde de Juárez y excandidato a gobernador.“Es una injusticia total, la verdad no se vale. Es injusto que cuando yo era presidente no me avisaron que podía aumentar las multas y ahora sea Cabada el que haya tenido esta idea y pueda tener más dinero por infraccionar a la gente”, dijo Serrano, quien al parecer fue detenido por dar una vuelta a la derecha no permitida.“Inocente palomita, que te dejaste engañar”, sentenció Serrano.