En medio de la temporada vacacional, autoridades de la salud llaman a la población a extremar cuidados al interior del hogar.Este tipo de incidentes son frecuentes cuando hay periodos de vacaciones, y se producen sobre todo caídas que pueden provocar lesiones y afectar la calidad de vida, principalmente de niñas, niños y adultos mayores.Ante esto, la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE) de la Secretaría de Salud, llama a evitar estos accidentes y pone a disposición el número de emergencias 911 para reportar cualquier situación que se presente.“Aunque las caídas parezcan inofensivas, los accidentes pueden generar fuertes golpes en la cabeza, rodillas y codos, hecho que se puede evitar al prestar más atención en las reglas y vigilancia dentro del hogar”, informó la corporación.Por ello, se pide a los padres y madres de familia que tengan mucho cuidado y presten mucha atenciones a los menores de edad que están en casa, quienes son los que más corren peligro de sufrir algún percance.“La dependencia recomienda que se tenga vigilancia en los infantes y evitar que no corran o jueguen en zonas de riesgo como escaleras o cuando el piso se encuentra mojado”, se informó.También es importante mantener el suelo libre de obstáculos y evitar que los menores trepen o jueguen en la cama, muebles o escaleras, lo cual ayudará a disminuir la probabilidad de una caída.Por su parte, Protección Civil Municipal recomendó no depositar detergentes en botellas de refresco, no dejar los limpiadores al alcance de los niños, guardar en un lugar seguro los cerillos y encendedores y alejar a los pequeños de calentones y estufas.Efrén Matamoros, director de la dependencia, solicitó estar atentos que los niños no introduzcan ningún objeto a tomacorrientes, y jamás dejarlos solos en casa.“De ninguna manera pueden dejarlos solos, si tienen algo importante qué hacer no hay que dejarlos solos, abríguelos bien y sáquelos con usted porque es cuando pasan las tragedias”, dijo. (Karen Cano)

