A medias, renuevan ruteros unidades

Concesionarios de transporte público que en agosto se comprometieron a renovar 300 de las 1,800 unidades viejas, solamente adquirieron 200 vehículos nuevos e incumplieron el acuerdo firmado con el Estado, tras la autorización del alza a 8 pesos en la tarifa de pasaje.Sin embargo, el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega, señaló que aunque el paso que dieron los transportistas no es suficiente, se avanzó en la modernización del transporte y aseguró que en enero del 2018 se tendrán más unidades nuevas.“Se tendrán otras 300 para contar con un total de 500, aun así no es suficiente, seguiremos insistiendo en esta modernización, que se cumpla el compromiso que hicieron con nosotros”, indicó.De acuerdo con datos de Transporte Público del Estado Zona Norte, la mitad de las unidades rebasan los 10 años de antigüedad y al menos 300 de las concesiones para igual número de unidades, no están operando.Debido a lo anterior, el alza autorizada a mediados del año fue acompañada del compromiso de iniciar la modernización de las unidades antes del 31 de diciembre.“Se avanzó en el tema de modernización del transporte con 200 unidades, que presentamos hace algunos meses, obviamente no es suficiente”, dijo Galindo Noriega.El funcionario indicó que se tienen informes de que ya varias empresas están en trámites para adquirir camiones de reciente modelo.“Sabemos que ya en algunas rutas se está trabajando para renovarlas como la Juárez Aeropuerto, La ruta Express y Universitaria Suroriente. Están trabajando, ellos nos reportan permanente los avances de este esfuerzo, sabemos que están trabajando y a partir del mes de enero sabemos que empezarán a anunciarse públicamente la adquisición de más unidades”, dijo.Sin embargo, el gremio transportista también está contemplando solicitar un nuevo incremento al pasaje para el próximo año.“Ellos han estado solicitando una reunión con el secretario general de Gobierno, César Jáuregui”, agregó Galindo Noriega.

