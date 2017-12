Celos, adicciones, falta de dinero, mala convivencia y sólo porque sí, fueron los motivos de once hombres para agredir a sus respectivas parejas sentimentales y hermanas durante esta Navidad, reportó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Ahora el Ministerio Público abrió el mismo número de carpetas de investigación contra los acusados como presuntos responsables del delito de violencia familiar, sin que las víctimas puedan abogar por ellos, ya que no procede el perdón.Arturo Sandoval Figón, vocero de la SSPM, dijo que las 11 personas enfrentarán cargos por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar y daños.El primer arresto fue reportado en la colonia Rancho Anapra, donde fue reportada una riña familiar en un domicilio ubicado en las calles Orfeo y Cangrejo.La quejosa denunció que su pareja sentimental la agredió física y verbalmente por discutir con su suegra.Dijo que le reclamó a la madre de su esposo que escuchara la música con el volumen alto, pero fue agredida por su pareja, por lo que los agentes arrestaron a Roberto A. E., de 22 años.En el cruce de las calles Congrio y Ostra, en la misma colonia, fue detenido Antonio Enrique S. M., de 25 años, por golpear a su esposa; además ocasionó daños a una vivienda. La víctima dijo que se negó a darle dinero para que su pareja comprara bebidas alcohólicas.Al otro extremo de la ciudad, en las calles Ribera Lerma y Ribera Cruz, en la colonia Riberas del Bravo, fue detenido Eligio H. R., de 42 años, quien en aparente estado de ebriedad golpeó a su esposa, la cual dijo a los oficiales que el maltrato físico que ejerce su pareja contra ella es frecuente.En las calles Mi Nacimiento y Raíces, de la colonia Frida Kahlo, fue arrestado Heriberto V. C., de 27 años, por golpear a su pareja sentimental en el rostro.Minutos más tarde fue detenido José Fernando G. P., 30 años, por agredir a su esposa sin ningún motivo aparente, el caso fue reportado en el cruce de las calles Monte Sudeste y Monte Aragón, en la colonia Parajes de San Juan.Posteriormente, en las calles Sol del Olmo y Vistas del Sol, del fraccionamiento Praderas del Sol, fue capturado Carlos C. C., de 36 años, después de que presuntamente intentó asfixiar a su pareja sentimental, después de que ella lo sorprendió intoxicándose dentro de la casa familiar.Omar R. H., de 40 años, fue arrestado en las calles General Monterde y Posada Pompa, en la colonia Melchor Ocampo, por golpear a su esposa en el rostro; la mujer dijo que salió de su casa para convivir con sus familiares sin avisar previamente a su pareja, quien la golpeó cuando ella llegó.Otro hombre detenido fue Lorenzo A. R., de 45 años, acusado por su hermana como el responsable de haberla agredido físicamente. La agresión fue reportada en la calles Arroyo del Indio e Iztapalapa, de la colonia Guadalajara.Carlos Antonio L. H., de 20 años, fue detenido en la calle Mar Azul, en la colonia Parajes del Sur, acusado de maltratar a su esposa por un problema de celos.En la calle Paseo de los Monjes, en la colonia Las Lilas, fue detenido Rafael Alejandro M. S., de 20 años, por golpear a su pareja por un problema económico.Jaime Daniel C. H., de 28 años, fue detenido sobre la calle Hadas Carrasco, en la colonia Sierra Vista, también acusado por su esposa de golpearla por problemas de dinero.Los detenidos fueron consignados ante el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar, dijo Sandoval Figón.

