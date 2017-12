Un Tribunal de Control ayer vinculó a proceso penal a un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de violación, al parecer cometido en contra de su ex pareja sentimental, a quien golpeó para someterla.El acusado, Heriberto Antonio Orihuela de la Cruz, afirmó ser inocente, dijo que se trató de una relación sexual consentida y que después golpeó a la mujer porque ella tenía un perfil falso en Facebook.De acuerdo con la formulación de cargos, presentada en contra de Orihuela por parte de una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía de Género los hechos sucedieron el pasado 11 de noviembre en el interior de una casa ubicada en la calle Sol de Oasis del fraccionamiento Praderas del Sol.Al parecer Heriberto Antonio encontró una cuenta falsa de la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– en la red social Facebook e inició una escena de celos. En la discusión Orihuela le dijo a la ofendida que esa situación se arreglaba con un “trancazo” luego la empujó a la cama, tomó un cinto con el cual intentó asfixiarla para luego quitarle la ropa y violarla.Ayer, antes de que el juez de Control Apolinar Juárez Castro dictara el auto de vinculación a proceso en contra de Heriberto Antonio Orihuela, él decidió hacer uso de su derecho a rendir declaración.“Quiero manifestar que no hubo delito sexual, no hubo una violación. Tuvimos relaciones, pero antes de que empezara la discusión, de que peleáramos”, expresó Orihuela desde su asiento junto a su abogado defensor quien le había recomendado que guardar silencio.El procesado también reconoció que agarró a la víctima de la cabeza y el cuello y trató de denostarla al afirmar que es una persona inestable emocionalmente y que ha agredido de forma sexual a sus hijos.Sin embargo, el resolver la situación jurídica de Heriberto Antonio Orihuela el juez consideró que las palabras del acusado eran una versión defensiva sin pruebas, aislada y sólo tomó como valido –en perjuicio de Orihuela- el hecho de que reconoció haber estado en el lugar y la hora indicada por la víctima y de que existía una relación sentimental.Con la declaración de la ofendida y el informe en materia de psicología, el juez dio por acreditado el hecho y la probable responsabilidad del detenido. Desde una sala privada, la víctima escuchó el veredicto judicial.El resolutor también dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera audiencia.

