El 2017 fue un año difícil para cientos de niñas y niños a causa de la omisión de cuidados de sus padres.Reportes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) indican que en el presente año 352 menores han sido asegurados por agentes preventivos cuando acompañaban a sus progenitores en la comisión de algún delito.Casi el 27 por ciento de esos niños terminaron bajo custodia temporal de la Subprocuraduría Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Bravos.En contraparte, otros 385 menores fueron asegurados al ser localizados solos dentro de sus hogares mientras los progenitores trabajaban; 135 de ellos fueron entregados a la Subprocuraduría al no ser reclamados en forma inmediata por sus parientes.“El seguimiento a estos menores ya corresponde a otras autoridades”, dijo el vocero de la SSPM, Arturo Sandoval Figón, al referir que esta Secretaría desconoce qué pasó con estos niños.Dijo que de enero a noviembre de 2017 fueron asegurados 353 menores que acompañaban a uno o sus dos progenitores durante la comisión de algún delito. Otros 258 fueron entregados a un familiar, mientras que 95 fueron enviados a la Subprocuraduría.Sandoval Figón dijo que los principales delitos cometidos por los padres estaban relacionados con drogas y robos en comercios a pequeña escala (farderos).Como ejemplo citó el caso de dos mujeres, una de ellas estadunidense, que viajaban con sus hijos para usarlos como “pantalla” para introducir drogas a El Paso, Texas.En noviembre fueron detenidas la paseña Ann Patricia V. M., de 18 años, y Jazmín S. M., de 23, cuando tripulaban un auto BMW gris, modelo 2003 y en la cajuela tenían una maleta con 41 paquetes envueltos de mariguana.En el auto se encontraban tres infantes, de 2 años, un año y dos meses de nacido, los dos primeros hijos de Ann Patricia y el último de Jazmín.Ambas mujeres dijeron que traían a sus hijos consigo para pasar desapercibidas, mientras aparentaban viajar como familia.Indicaron que la droga asegurada la trasladarían al Valle de Juárez para su posterior internación a los Estados Unidos, mientras que el cristal lo distribuirían en varios puntos de la ciudad.El portavoz dijo que los “puchadores” y “halcones”, suelen usar a sus hijos menores de edad en actividades ilícitas, sin pensar en las consecuencias para los pequeños.En varias ocasiones, los mayores de 6 años terminan en albergues hasta que se resuelve su custodia temporal.Indicó que el Departamento de Trabajo Social privilegia el bienestar superior del niño y su derecho a estar con sus padres, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones los menores solo están con sus madres solteras y quedan a cargo de tías o abuelas y de no acreditar el parentesco, son canalizados al DIF Estatal.En el caso de los menores asegurados por permanecer solos en casa, en el mismo lapso de enero a noviembre 385 fueron recuperados; 250 fueron entregados a familiares que los reclamaron y 135 fueron enviados a la Subprocuraduría porque nadie los buscó o no se acreditaba el parentesco familiar, dijo Sandoval Figón.

