Golpea a su pareja embarazada

Un hombre que presuntamente golpeó a su pareja sentimental, quien tiene ocho semanas de embarazo, fue acusado ayer del delito de violencia familiar y como medida cautelar se le prohibió acercarse y comunicarse con la afectada, así como la obligación de acudir cada mes a firmar ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.El sospechoso, Carlos Alejandro Alvarado Hernández, acudió de forma voluntaria a la diligencia realizada ayer en la Novena Sala de los juzgados locales.Al formularle cargos legales un agente del Ministerio Público (MP) le informó a Alvarado y al juez de Control, Apolinar Juárez Castro, que la Fiscalía de Género sigue una investigación en su contra porque el pasado 16 de noviembre en el interior de una casa ubicada en la calle Ingeniero Manuel Carrillo, del fraccionamiento La Moraleja, ejerció un acto abusivo de poder tendiente a dominar física y psicológicamente a la víctima.El representante social indicó que los hechos sucedieron alrededor de las 23:00 horas cuando la afectada llegó al inmueble antes señalado para recoger sus pertenencias porque se iba a separar de Alvarado. Pero él se encontraba tomando bebidas alcohólicas y cuando ella le mencionó que ya no quería estar con él, Alvarado comenzó a agredirla.Al parecer el hombre la jaloneó, le encajó una rodilla en el abdomen para quitarle un celular y le dijo que iba a tener que respetarlo. Cuando ella trató de salir de la vivienda, él cerró la casa, le tapó la boca para que no se escucharan sus gritos, y la llevó a uno de los cuartos para aventarla a la cama.Luego Alvarado Hernández puso una rodilla en la espalda de la víctima, la siguió jaloneando y le tronó la espalda, le tapó la boca para que no se escucharan sus gritos, dijo el fiscal para proseguir al señalar que la víctima trató de pedir auxilio pero Carlos Alejandro Alvarado la volvió a aventar ahora contra un sillón. La víctima alcanzó a entrar al baño y siguió gritando a través de la ventana pero Alvarado la sacó de ahí jalándola del cabello y la llevó a la sala para volver a aventarla contra un mueble y la golpeó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.