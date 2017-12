Seis personas sufrieron ayer una aparente intoxicación con monóxido de carbono, aunque no presentaron consecuencias tras ser atendidas por cuerpos de emergencia.El primer caso ocurrió en una casa ubicada cerca de la calle Belisario Domínguez y avenida Municipio Libre, donde al parecer cuatro mujeres se reunieron para comer. Aunque no fueron identificadas, en el lugar trascendió que dos de ellas tienen 17 y 35 años, mientras que las otras dos entre 45 y 50.Los primeros informes extraoficiales indican que una de ellas comenzó a sentirse mal y se retiró a su casa, cercana al domicilio en el que se encontraban.Poco después, las otras tres mujeres también sintieron malestar y contactaron al número de emergencias 911.Tras la llamada, bomberos y paramédicos del departamento de Rescate del Municipio y de la Cruz Roja llegaron al lugar y las trasladaron a un centro hospitalario.La mujer que optó por irse a su casa también fue socorrida por los rescatistas, quienes la llevaron igualmente a ser atendida por médicos.Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil del Municipio, informó que ellas tenían dos calefactores encendidos y un boiler dentro de la vivienda, situada en la colonia Corregidora.El segundo caso fue reportado en una casa ubicada en la colonia Felipe Ángeles, entre las calles Miraflores y Tlacotalpa.Ahí, un hombre de 24 años y una mujer de 21 estaban bañándose con un calefactor dentro del cuarto de baño, lo que originó que respiraran el nocivo gas y se intoxicaran.Con estos incidentes, el director de Protección Civil del Municipio dio a conocer que Bomberos reporta que en Juárez 39 personas que han sufrido las consecuencias del monóxido, producto de la deficiente combustión en aparatos calefactores.Sin embargo, datos de la Secretaría de Salud de Chihuahua muestran que en la actual temporada invernal, 49 personas en todo el estado han sufrido los estragos de ese compuesto químico.Los números difieren ya que los casos que procesa Salud ya están confirmados, mientras que los que aporta Protección Civil son preliminares y surgen antes que los que reporta la Secretaría.Matamoros Barraza reiteró el llamado a apagar los calefactores de gas natural o LP, así como los sistemas de calefacción a base de otros combustibles como la madera, antes de irse a dormir o cuando se perciba que la somnolencia es inminente.Cuando los aparatos estén en operación, indicó, una ventana debe estar abierta entre 10 y 15 centímetros con el fin de permitir que el oxígeno circule por la atmósfera de la vivienda y evitar así que ésta se llene de monóxido de carbono.Los equipos deben estar colocados lejos de fuentes de ignición y en sitios donde no puedan ser operados, tocados o manipulados por los menores, agregó.De acuerdo con el director de Protección Civil del Municipio, las personas deben asegurarse de que la instalación de gas cuente con las mangueras adecuadas, que no deben ser de plástico sino de neopreno. (Fernando Aguilar / El Diario)•Apagar los calentones de gas natural o LP, así como los sistemas de calefacción a base de otros combustibles como la madera, antes de irse a dormir•Cuando estén en operación, una ventana debe estar abierta entre 10 y 15 centímetros•Los equipos deben estar colocados lejos de fuentes de ignición y en sitios donde no puedan ser operados, tocados o manipulados por los niños•Las mangueras de la instalación de gas no deben ser de plástico, sino de neopreno

