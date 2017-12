Con la intervención de tres representantes de agrupaciones civiles que solicitaron disminuir recursos a Comunicación Social para asignarlo a otras áreas del Municipio con mayor necesidad, el Cabildo aprobó por mayoría el Presupuesto de Egresos 2018 sin ninguna modificación al dictamen elaborado por la comisión de Hacienda.Es decir que no se hicieron cambios y se aprobaron 4 mil 510 millones 692 mil 641, de los cuales 22 por ciento se destinó a inversión municipal para obras o programas sociales y 78 por ciento a gasto corriente u operación de la administración.En la elaboración del dictamen, la comisión de regidores de Hacienda determinó adecuar la propuesta original y asignó 3 millones de pesos más a Protección Civil, 2 a Parques y otros 2 para becas escolares.Esos siete millones de pesos se redujeron de los 100 millones de pesos que se habían proyectado para Comunicación Social, y esta dependencia quedó con un presupuesto de 92.5 millones, porque también se le quitaron 500 mil pesos.De la Ley de Ingresos aprobada por 4 mil 537 millones se disminuyeron 27 millones de pesos de participaciones estatales del ISR Municipal y con ello se redujeron gastos en varias dependencias, como Comunicación Social y Tesorería.El Presupuesto de Egresos 2018 se votó ayer en sesión ordinaria, en la que se trataron 18 puntos, y tuvo una duración de cuatro horas.La activista Blanca Navarrete García, quien participó en representación de 60 organizaciones y de la Red por la Infancia, solicitó eliminar 2 millones de pesos de Comunicación y asignarlo para el ejercicio y protección de los de los derechos humanos de las niñas y niños.Claudia Arreola Pérez, de la Red de Vecinos del Plan Estratégico de Juárez, dijo que en el trabajo para la elaboración del Presupuesto se vio poco compromiso de varios regidores que no asistieron a las reuniones o llegaron tarde.“Aun cuando se redireccionó, sigue siendo excesivo el gasto para Comunicación Social”, mencionó.Mientras que Fernando Hernández Estrada, de Sumando Esfuerzos por Juárez, propuso asignar 50 millones de pesos a Comunicación Social e invertir en otras áreas más importantes.El proyecto se aprobó en lo general con 17 votos a favor y tres en contra de las regidoras del PRI, Seidy Medina y Laura Tapia, y por la de Morena, Janet Mendoza Berber.En lo particular, los regidores Hiram Contreras del PAN, y las dos del PRI propusieron bajar recursos a Comunicación Social para redireccionarlos a Ecología, Protección Civil, Parques y Jardines y para la Sindicatura.Sin embargo, no fue aprobado, y en lo particular el dictamen se ratificó sin modificaciones con 16 a favor y cuatro en contra de la fracción del PRI, la regidora de Morena y la independiente Irma Medrano Flores.“Se les ha escuchado (a las agrupaciones) y en base a ese reclamo hicimos el ajuste, créanme no es cosa menor bajar 7.5 millones a un presupuesto que ya de por sí estaba muy limitado, como es el de Comunicación Social”, expuso el alcalde Armando Cabada, en entrevista.Declaró que el área de comunicación social se necesita, “35 dependencias municipales aportan información que se tiene que comunicar a la sociedad, no es cosa menor”.

