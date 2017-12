El plazo para manifestar la solicitud de intención de postularse para la presidencia municipal, sindicatura o diputaciones locales se amplió cuatro días, por lo que ahora los ciudadanos interesados tienen hasta el miércoles 3 de enero para hacer el trámite ante las autoridades electorales.La ampliación del plazo la aprobó anoche el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE), al modificar los lineamientos y convocatorias para los ciudadanos que aspiran a una candidatura independiente, en cumplimiento con la sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).De acuerdo con la primera convocatoria que emitió el IEE, el plazo para presentar la solicitud vencía este sábado 30 de diciembre en la medianoche, pero ante las modificaciones dictadas por el TEPJF se optó por ampliar el período de registro.La secretaria de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez (AMEJ), Gabriela Hernández de la Torre, informó que hasta ayer en la tarde sólo habían recibido la solicitud presentada por Armando Cabada Alvídrez, quien acudió el viernes pasado junto con la planilla de regidores propuesta.Sin embargo, mencionó que al menos tres o cuatro personas han acudido a solicitar información porque aspiran a una diputación local por la vía independiente y en el Instituto Estatal Electoral (IEE) han recibido solicitudes de información de algunos interesados.“Ya no ha venido nadie, el sábado estuve en la ciudad de Chihuahua llevando el expediente del señor Cabada y me comentaron que hay tres o cuatro aspirantes a diputados que han preguntado algunas cosas”, dijo.Además, mencionó que la semana pasada un joven acudió a verificar información, para afinar los detalles de los requisitos establecidos.Hernández de la Torre no descartó que los interesados acudan los últimos días, trámite que realiza en su domicilio particular ante la falta de oficinas de la AMEJ en la ciudad.El domicilio de recepción de solicitudes de manifestación de intención que se fijó en Ciudad Juárez se localiza en la calle General Santos Ortiz 1628, en la colonia Oasis Revolución, en el surponiente de la ciudad.Al momento de presentar la solicitud de registro, el alcalde Armando Cabada dio a conocer que otros ciudadanos afines a su proyecto político buscarán una candidatura independiente para una diputación local por alguno de los distritos con sede en Ciudad Juárez.Mencionó que Esteban Martínez, titular del área de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, buscará la candidatura independiente por el distrito 02; Abraham Misraim Monárez Pérez, por el 03; y el periodista Eleazar Lara Gabaldón, por el 04.El distrito 05 local lo buscará Manuel Gilberto Contreras Lara, actual presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Juárez; el 07, Víctor Mario Valencia Carrasco, director del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA); el 08, la activista social Cecilia Guadalupe Espinoza Martínez; y el 09, Marisela Vega Guerrero, directora del DIF municipal.Hasta el momento ninguna de las personas ha oficializado su intención.

