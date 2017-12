La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) implementará diversas medidas en el 2018 para regularizar a usuarios morosos del servicio de agua potable, entre ellas cortes más drásticos desde la línea general, dio a conocer el presidente de la descentralizada, Jorge Domínguez Cortés.A pesar de esa medida, la dependencia contempla un trato más “amigable” para los deudores que en conjunto suman un déficit de pago que alcanza los 3 mil 900 millones, de las que 2 mil millones la deben usuarios domésticos y mil 875 el sector gubernamental.“Eso tendrá que seguir, pero a partir del próximo año acudiremos con la gente y le vamos a decir el adeudo que traen. Vamos a empezar a trabajar en buen plan con todo mundo”, añadió.Entre las medidas, se contempla también instalar unos 50 mil medidores y aplicar cortes en el servicio a morosos y domicilios abandonados, sin poner más cargos a la cuenta para evitar que el adeudo siga aumentando.Domínguez Cortes, indicó que la política de cortes a aplicar, incluirá una tolerancia de 3 meses para que se paguen los adeudos y al finalizar, habrá corte.En caso de reconexión ilegal, el corte será desde la línea general, es decir, definitivo, advirtió.“Tenemos mucha gente que se reconecta, vamos a proceder a hacer el corte cuando la gente no quiera pagar. Cuando se reconecte le vamos a hacer una advertencia, tendremos más comunicación y en el caso extremo se hará el corte desde la línea general para que no se puedan reconectar”, agregó.Para facilitar el cobro y los cortes, a cada empleado lecturista de la JMAS se le redujo el número de lecturas de medidores que deberá tomar de 400 a 200, indicó.“Lo que pretendemos es que las lecturas que se hagan, sean 100 por ciento validas, segundo, detectar a todos los que no tienen medidor y ponerles un medidor, tercero: el mismo lecturista con el tiempo que le queda de su rutina, hará el corte y la reconexión”, explicó.3 mil 900millonescartera vencidade la descentralizada

