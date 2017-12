Cargando

“Yo estaba adentro y no hallaba cómo salir”, narra J. Basilio Vargas tras el incendio que consumió la casa donde vivía con su familia en la colonia Puerto Anapra.El incendio se registró la madrugada del domingo 24 de diciembre y acabó con toda la vivienda construida a base de cartón y madera.Entre tristeza y desesperanza, la familia Vargas Varela pasó así la Navidad ayer.Basilio estaba dormido cuando la tragedia empezó. Su hermano mayor, José Luis, entró a la casa en llamas y lo despertó: “carnal, aliviánate, se está quemando la casa”.“Yo me acosté a las nueve y el incendio pasó a las tres”, recuerda Basilio.“Mi hermano abrió la puerta y me rescató”, dice. “Yo me desperté y corrí a la entrada pero estaba atrancada, ya no se podía abrir. Tuve que ponerme pecho tierra y salir por un hoyo que estaba por abajo, en la pared”.El siniestro ocurrió cerca de las 3:30 de la mañana en la calle Bremo, cruce con Ballena 1, a sólo unas cuadras del muro fronterizo que divide México y a Estados Unidos.Basilio se encontraba solo, pues su mamá, Leopolda Varela, de 80 años, su hermana Yahaira, de 20, y su sobrino Edwin, de apenas un año, se encontraban en el hospital.Cuenta que apenas pudo ponerse a salvo de las llamas que consumieron todas sus pertenencias. En el lugar no quedó nada, pues todo quedó convertido literalmente en cenizas.La noche del incendio acudió una máquina extintora y un camión cisterna para controlar el fuego.Las llamas podían verse desde varios kilómetros a la redonda y las causas del siniestro no fueron dadas a conocer.Además dos casas que estaban a un costado resultaron con algunas afectaciones en las paredes.Los bomberos dijeron que se harán los peritajes correspondientes para saber qué fue lo que originó el fuego. Sin embargo, el afectado señala que las autoridades ya no regresaron.Comenta que la casa es prestada desde hace tres meses, por lo que la reconstruirá para entregarla como se la dejaron.“Ya nos están ayudando con paletitas los vecinos. Estamos batallando para atender a mi madre y luego con esto”, se lamenta.Además del incendio, ahora tienen que pasar por algo que consideran muy extraño. Su hermano se asustó y desde entonces no lo han visto.“Cuando él me despertó yo lo noté muy asustado y todavía no lo podemos hallar, no sabemos dónde puede estar”, comenta.Señala que al inicio presumieron que pudo morir entre lo que quedó de los escombros calcinados, pero no lo encontraron.Mientras inicia la reconstrucción, un amigo les abrió las puertas de su casa. Ayer la desgracia ni siquiera los hizo pensar en que era Navidad. “Qué feliz Navidad puede tener uno con esto”, cuestiona.Su mamá está hospitalizada porque se fracturó un dedo del pie hace unas semanas y necesita una operación para amputárselo, misma que le cuesta al menos 15 mil pesos, expone.“He gastado como 13 mil pesos pero ya no completamos. Lo bueno que esa noche no estaba ella aquí”.La familia puso a disposición el número de la vecina Estefana Rodríguez, para canalizar apoyos que la comunidad pueda hacerles llegar para reconstruir su hogar: 656 329 9921. (Javier Olmos / El Diario)Puede llamar al celular (656) 329 9921 con Estefana Rodríguez, vecina de los afectados