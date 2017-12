La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) anunció que hoy y mañana se harán los depósitos del último bimestre del año a los más de 30 mil 500 adultos mayores pensionados que se encuentran registrados en el padrón en esta frontera.El delegado de la Sedesol en Juárez, Luis Carlos Calleros, dijo que no prevén inconvenientes y ya se acordó con los bancos que en estos dos días se entregarán los apoyos que debieron llegar desde el pasado 15 de diciembre y que se aplazaron hasta después de Navidad.El retraso generó inconformidad en los beneficiarios del programa ’65 y Más’ debido a que los hicieron “echar muchas vueltas” al módulo de la dependencia y a los cajeros, cuando la pensión debe caerles a mediados de cada bimestre.El apoyo es de mil 160 pesos que se depositan a una cuenta de los bancos Azteca y Banamex.El viernes, una pareja de adultos mayores, María Félix Sáenz y su marido, Julián Loera, de 65 y 70 años, acudieron a preguntar por qué no habían recibido la transacción, y una empleada de la dependencia federal les dijo que ésta se iba a concretar entre el martes y el último día hábil del 2017.Calleros explicó que la Sedesol hizo la dispersión del dinero a las instituciones bancarias desde el pasado 15 de este mes, pero ellas tienen como plazo máximo el día 30, por lo que consideró que nunca hubo ningún retraso.Agregó que durante esta semana, hasta el último día hábil de diciembre, continuará la entrega de giros telegráficos a otros 2 mil 500 usuarios del programa que no son todavía cuentahabientes del banco, por lo que los llamó a que acudan a la dependencia a informarse. (Javier Olmos)

