La insuficiencia de espacios para recibir a pacientes en los hospitales estatales le costó el año pasado millones de pesos a la Secretaría de Salud, según información oficial difundida públicamente en la Plataforma Nacional de Transparencia local.Mediante la solicitud número 133062017, el Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) –organismo descentralizado estatal que administra los hospitales– informó que pagó 169 millones 126 mil 972 pesos con 80 centavos a unidades externas a donde envió a pacientes.Aun cuando en esta solicitud no detalla ni desglosa a sus proveedores, mediante otra que tiene el folio número 131542017, la dependencia enlistó a cinco entidades hospitalarias, cuatro privadas y una pública.Los proveedores de atención hospitalaria subrogada del Ichisal son Christus Muguerza del Parque S.A. de C.V., la Clínica de la Mujer, el Hospital Ángeles, Servicios de Salud de Chihuahua y Servicios Hospitalarios de México S.A. de C.V., informó el Instituto en esa última solicitud.El Diario se comunicó telefónicamente con Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, para conocer más detalles sobre la subrogación de hospitalización de Ichisal, pero el funcionario no pudo atender la petición de entrevista en el momento.De acuerdo con el Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS), hasta el cierre del año pasado, la Secretaría de Salud, que opera al Ichisal y a los Servicios de Salud de Chihuahua, contaba con 302 unidades y 836 consultorios médicos en el estado.De este número, 20 por ciento de los consultorios y 11.58 por ciento de las unidades médicas como centros de salud y hospitales están en Ciudad Juárez.El sistema de salud del Estado, según esta fuente, tenía mil 69 camas censables en el territorio chihuahuense, así como 2 mil 497 médicos en contacto con el paciente y 5 mil 91 enfermeros hombres y mujeres en la misma condición.Algunos de los proveedores de hospitalización del Ichisal son los mismos que alivian la carga que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua no ha tenido la capacidad de gestionar, según documentó El Diario en días pasados.Una investigación publicada por este medio a principios de diciembre advierte que la delegación estatal del Seguro Social se gastó el año pasado 332 millones 669 mil 211 pesos con 69 centavos en subrogar hospitalización, servicios de diagnóstico de laboratorio y compras emergentes. (Fernando Aguilar / El Diario)* Mil 069 camas censables* 2 mil 497 médicos* 5 mil 091 enfermos

