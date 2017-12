En picada ventas en el Centro, lamentan comerciantes

Entre el desorden impuesto por comerciantes ambulantes y la proliferación de mercados de autoservicio, comerciantes del Centro indican que van perdiendo clientela hasta en un 40 por ciento cada año.“El Centro ya no es lo mismo que era antes, la gente ya no viene para acá. Siempre hay tráfico, no hay estacionamiento y todo eso tiene que ver. Casi siempre es pura gente que vive aquí mismo”, dijo Héctor García un vendedor de la carnicería La Fortuna.Este negocio tiene más de 30 años localizado en el área. El trabajador dijo que desde hace dos o tres años se ha visto el desplome de ventas.“Este año hubo ventas, vino la gente a comprar lo que necesitaba, pero no fue nada comparado a otros años”, dijo.Esto mientras que otros atribuyen las ventas bajas a los precios altos y la falta de recursos para poder adquirir productos alimenticios.“Yo vendo barato y gano poquito de todo. El próximo fin de semana va a ser igual, la venta fuerte será el viernes, el sábado y el domingo cuando la gente esté preparando sus alimentos pero el resto de la semana no habrá nada”, vaticinó José Luis Martínez, un vendedor de frutas y verduras del área.Con más de 40 años de experiencia, indicó que cada año han percibido que las ventas disminuyen sin que se puedan mantener.Aunque los juarenses pueden llegar a gastar miles de pesos en cenas grandes para sus familias, Rubén Herrera, trabajador de una tienda llamada “La Lupita”, señaló que pese a ello cada año las ventas bajan más para los establecimientos pequeños.Lo anterior principalmente porque no son competencia para los grandes supermercados.“Es hasta cómodo ir a un Smart cuando está lloviendo o está muy frío. Aunque aquí haya mayor calidad y mejor precio”, reconoció.Aunque están conscientes que estos días no serán de mucha clientela, decidieron “hacerle la lucha” y no descansar estos días de asueto.