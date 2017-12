Desenvuelven ilusiones

Cargando

Motivados por el clima templado y la urgencia de los más pequeños de salir a las calles a estrenar sus juguetes, como ya es costumbre, decenas de familias juarenses se dieron cita en el Parque El Chamizal para convivir al aire libre ayer, durante la Navidad.“Yo ya tenía una bicicleta, pero esta es nueva y tiene telarañas de verdad”, dijo Ian Alvarado, de 6 años, mientras su papá, Alonso Alvarado, lo ayudaba a maniobrarla.El padre de familia dijo que había decidido utilizar este parque debido a que lo consideraba adecuado para que su hijo jugara con su nueva bicicleta.“Más que nada por el espacio. Yo siempre procuro que esté jugando en un espacio seguro y amplio”, dijo.Momentos después del mediodía, el lugar empezó a recibir las visitas de familias que llegaban con meriendas y bebidas, así como bicicletas, patines, pelotas y diversos juguetes para pasar el tiempo al aire libre.Algunos incluso aprovecharon para conocer el parque, tal fue el caso de Carlos Chávez, quien es oriundo de Ensenada, Baja California, y visitó en esta ciudad a gran parte de su familia que vive aquí y no veía desde hace dos años.“Tenemos que convivir como familia, pasar un momento agradable que a lo mejor no se vuelve a repetir, por eso nos reunimos”, manifestó, momentos después de soltar el control remoto de un auto de carreras a uno de sus sobrinos.En general, en diferentes puntos de la ciudad se pudo observar a menores que estrenaron los regalos que les trajo Santa Clós.Todo ello durante ayer lunes, cuando normalmente todos estarían en la escuela, sin embargo, desde el pasado 20 de diciembre, los niños y niñas que estudian en el nivel básico dejaron las aulas por vacaciones navideñas.Al respecto, Juan José Vidrio Jiménez, coordinador de la Oficina de Educación Física, dijo que lo más importante es que un adulto supervise que los niños tengan los cuidados y precauciones adecuadas para evitar cualquier accidente.Además, recalcó la importancia de que los automovilistas bajen la velocidad en lugares donde haya niños jugando.“La recomendación es que los padres lleven a los pequeños a un parque en donde no corran ningún peligro al utilizar sus juguetes, pues en ocasiones, por la premura que llevan los conductores o el descuido de los niños que se atraviesan sin fijarse, puede ocurrir algún accidente vial”, dijo.Si el niño está en la baqueta de la casa jugando, es fundamental que alguien mayor le dé indicaciones y tenga el cuidado necesario al observar vehículos o motocicletas que puedan representar algún riesgo para el menor, dijo.También es recomendable que les compren las protecciones necesarias para evitar alguna lesión, debido a que al jugar pueden sufrir caídas sufriendo golpees, desde los más leves hasta algunos severos; el casco y las rodilleras son primordiales al realizar la actividad. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.