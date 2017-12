Baja encanto de la foto con Santa

Fotógrafos y “Santas” de la Plaza de Armas lamentaron que en relación al año pasado la venta de fotografías ha disminuido hasta en un 50 por ciento.Lo anterior lo atribuyen principalmente a la crisis económica, pero también señalan que a diferencia de otros años, las vacaciones de nivel básico se dieron en una fecha muy cercana a la Navidad.“Ha estado medio floja, según me han contado los fotógrafos. Sí ha estado calmado, la gente se ha venido hoy (ayer) pero dicen que hay muy poquita”, dijo Javier Ocón, de 33 años, uno de los hombres caracterizados de ‘Santa’.Esta es su primera vez en el oficio, por lo que no tiene el referente directo de comparación, sin embargo, dijo que el flujo de gente no es como se lo habían contado.Cada año, la imagen de este personaje invade las calles de la zona Centro de la ciudad, en específico en esta plaza se ofrecen fotos del recuerdo con él.A cambio de 50 pesos, los transeúntes pueden tomarse una foto con cualquiera de los 4 hombres que están caracterizados como Santaclós, quienes además cuentan con su propia escenografía e imprenta para entregar la foto lista para guardarla como recuerdo.“Pero mucha gente la piensa para gastar esos 50 pesos, desde que salió la era digital eso nos afectó como fotógrafos, pero eso no importaba la gente venía de todos modos.“Ahorita ni siquiera se ve gente con bolsas de compras o regalos. La realidad es que no hay dinero”, dijo Hilario Parra, fotógrafo que trabaja con Javier.Dijo que la venta más fuerte la esperaban ayer, pues ya pasada la Nochebuena, la ‘fiebre navideña’ disminuye.“Han bajado mucho, como un 50 por ciento. La fantasía es que vengan antes de la Navidad, porque ya cuando abren los regalos pues dicen ¿Ya para qué? Pero aquí le vamos a seguir haciendo la lucha hasta esta semana”, dijo.Otro de los Santaclós, Lorenzo Isarel, dijo que apenas ayer se había notado la demanda de fotografías, por lo que no dudaba en asistir hoy también y el resto del año.Quienes deseen buscarlos, ellos prevalecerán este día de 8 de la mañana a 6 de la tarde, esperando a quien desee fotografiarse. (Karen Cano / El Diario)

