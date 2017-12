La Catedral de la Ciudad Juárez ayer fue visitada por miles de fieles que acudieron a celebrar el nacimiento de Jesucristo; mismo al que le pidieron que regrese la paz a la región.“Las cosas están muy difíciles otra vez, ya no anda uno a gusto”, dijo Guadalupe Próspero, de 73 años.Comentó que trabaja en la zona Centro de la ciudad, y que cada madrugada debe recorrer trechos oscuros que lo hacen sentir inseguro.“Venimos a pedir por la familia, y que se componga tanta cosa que han en Juárez, tanta violencia”, dijo Hilda Escobar, de 70 años, hermana de Guadalupe.La situación, comentaron algunos entrevistados, no ha hecho más que empeorar en los últimos meses.“Si no estamos igual que antes, pues por ahí debemos andar. Hay que pedirle a Dios porque ya no haya tanto muerto”, dijo Manuel Chávez de 34 años, otro de los asistentes a misa, ayer.A unos metros de él se encontraba Mayra Flores, de 21 años, una estudiante de enfermería que clamaba por lo mismo.“Es muy difícil que ya no haya violencia, y creo que el único que puede ayudarnos es él (Dios)”, dijo.Mientras que la mayoría clamaba por que regrese la paz a Ciudad Juárez, otros fueron a pedir cosas más personales como la salud propia y la de quienes les rodean.“Yo le he estado pidiendo mucho a Dios que me devuelva mi oído, porque los aparatos de audición están muy caros”, dijo Yolanda González, de 80 años.Dijo que a pesar de que en lo general su salud es buena, el perder el oído le hace desesperar.“Yo le pido también a Dios por la salud de mis amigas, de mis compañeros, por quienes sufren”, dijo.Ayer, el templo realizó misas como lo hace cada domingo, pero a las 11 de la noche se efectuó una extra, conocida como Misa de Gallo.Esto mientras que hoy también se efectuarán misas todo el día, pero en especial a las 12 del día, habrá una bendición especial del obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, que dará ésta en nombre del papa Francisco.Esto último es algo que sólo ocurre tres veces al año.

