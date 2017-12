Sube tarifa de agua

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) mantendrá en 2018 un ajuste mensual del 0.6 por ciento a las tarifas de consumo de agua potable y alcantarillado, informó el presidente de esa descentralizada, Jorge Domínguez Cortés.El esquema comenzó a aplicarse este año y de enero a diciembre acumuló un aumento del 6 por ciento, indicó. Este año se espera que el alza anual sume otro 6 o 7 por ciento.“Se comenzó en 153 pesos y al terminar este año andamos en 165 pesos. Ese va a ser el punto de partida para seguir aplicando el 0.6 por ciento. De esa manera la gente no resentirá un brinco en la tarifa”, dijo.Sin embargo, señaló que los ingresos de la JMAS sí se vieron resentidos por la aplicación del nuevo esquema de tarifas que disminuyó el cobro mínimo de 23 a 10 metros cúbicos.“Mucha gente que antes estaba en la tarifa de 23 metros cúbicos se está yendo a consumos menores y eso nos está representando menos ingresos. Vamos a trabajar con menos presupuesto, pero afortunadamente hay la oportunidad de reorganizar y eficientizar algunas áreas y todavía hay la oportunidad de salir con números negros”, refirió.De hecho, en el 2017 se elaboró un presupuesto de 2 mil millones de pesos y en el 2018 contemplando la caída en la recaudación, será de mil 800 millones de pesos, añadió.“Después del recorte de tarifa y del recorte de gasto nos va a quedar en eso. La tarifa no va a cambiar en la cuestión domiciliaria, lo único que va a cambiar es que va a continuar el ajuste del 0.6 por ciento mensual. No habrá aumentos en enero”, dijo.Agregó que el presupuesto a ejercer mostrará la reorganización que se aplicó en el gasto corriente tras el ajuste de personal y eficiencia en el servicio.“Con eso se tendrá una inversión no tan alta como la que yo esperaba, pero será del orden de los 200 millones de pesos”, abundó.El ajuste del 0.6 por ciento fue autorizado y aplicado desde febrero del 2017 por el Consejo Directivo de la JMAS. (Juan de Dios Olivas/El Diario)

