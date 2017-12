Municipio hace su parte contra inseguridad, dice Cabada

En el combate a la inseguridad la administración municipal ha hecho la parte que le corresponde, pero no así las otras esferas de Gobierno, declaró ayer el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.“Yo haría la pregunta a las otras instancias de Gobierno, ¿Qué están haciendo por Ciudad Juárez en esta materia en particular?, en presencia, en equipo, en elementos ¿Qué están haciendo por Ciudad Juárez?”, mencionó.Cabada se negó a revelar cuál es la esfera de Gobierno a la que le falta trabajo en esta materia, porque dijo que no es un reclamo público.“Pero la verdad es que las cosas no se pueden tapar, la gente lo percibe así porque así es, la presencia que existe en la ciudad, la real es de la Policía Municipal”, afirmó.Dijo que en Juárez la violencia se ha incrementado por el problema entre grupos criminales, pero a comparación de otras regiones del país la cantidad de homicidios es menor.“La verdad es que hemos logrado contener a pesar de la cantidad de homicidios que se han presentado que son por ahí de los 750, algunos más menos”, indicó.Declaró que los delitos han aumentado este año en todo el país, no sólo en el estado de Chihuahua.“En Juárez el problema sigue siendo entre los grupos criminales”, aseguró.La Mesa de Seguridad de Juárez expuso hace unos días que las estrategias de seguridad implementadas tenían poca efectividad ante la criminalidad, debido a que considera que la falta de recurso humano y material ‘pega’ en el combate de los delitos.Cabada declaró ayer que le concede la razón a esta agrupación.Dijo que esta administración ha invertido como ninguna otra en la compra de patrullas y equipamiento para los policías, así como en la preparación de más agentes, y cuestionó lo que han hecho las otras esferas de Gobierno.El número de víctimas de la violencia en el estado de Chihuahua registra un repunte en los 11 meses transcurridos del año, donde 63 mil 530 personas han sufrido el embate de la delincuencia.Esa cantidad representa un aumento de 19 por ciento con respecto al mismo período del 2016, cuando 53 mil 307 chihuahuenses se vieron afectados por la inseguridad, de acuerdo con un reporte del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).Además de los asesinatos, los robos a casas, a negocios, transeúntes, de vehículos, de ganado, a transportistas en carreteras, asaltos, secuestros y extorsiones, entre otros delitos, agobian la vida de los ciudadanos en el estado, se expone en el documento elaborado con información remitida por los agentes del Ministerio Público y hecho público esta semana.

