Compensan con salidas extra alta demanda

Empresas de autobuses programaron corridas extras debido a la gran afluencia de personas que aun ayer buscaban boletos a diversos destinos del país.En días anteriores, empleados de la Central Camionera reportaban una saturación en el servicio, e incluso habían señalado que no habría corridas extra.Sin embargo, trabajadores de Omnibus de México, indicaron que la demanda les fue obligando a hacer hasta 8 viajes diarios que no estaban programados en un inicio.Ya ayer la situación era diferente, y consideraban que después de las 2 de la tarde, de las 10 corridas habituales que se realizan, sólo estarían funcionando 4; aunque estaban preparados por si había necesidad.“Ya para este día (ayer) la situación se tranquiliza, todo ha fluido en orden y no hemos tenido contratiempos”, dijo Irving Musy, gerente de la empresa de transportes.Anteriormente había indicado que el 22 estuvo lleno y para el 23 de diciembre, Ómnibus agotó sus salidas a destinos concurridos como Zacatecas, Ciudad de México, Aguascalientes, Coahuila, Durango y ciudades del Bajío, se reportó.Por su parte, una trabajadora de Autobuses Chihuahuenses, indicó que algunas personas no pudieron solicitar el pasaje en el momento justo que querían, pues no fueron por sus boletos con anticipación y al llegar se encontraron con que las corridas ya iban llenas.“Por eso lo recomendable es que pidan siempre sus pasajes con 3 o 4 días de anticipación”, dijo.Manuel Rodríguez, de 24 años, fue uno de los viajeros que ayer iba rumbo a Chihuahua a visitar a la familia.“Yo estudio acá (en Juárez) pero vivía en Chihuahua. Siempre tengo que viajar en fechas importantes y sé que las corridas se llenan. Por eso siempre pido mis boletos con anticipación”, dijo.Por lo general, ayer la Central Camionera lucía con un flujo habitual de personas, en su mayoría que venían de llegada.Mientras que días previos se vislumbró un acumulamiento de viajeros que buscaban salidas, ayer la situación se normalizó según palabras de trabajadores.

