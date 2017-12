'Vale la pena esperar'

Cargando

Más de 48 horas de espera a la intemperie soportando el frío valieron la pena para casi 14 mil niños que ayer recibieron un regalo de ‘Santaclós Bombero’.Maribel Palacios, de la colonia Morelos, fue la primera mujer en formarse en la fila en el Parque DIF para que sus tres hijos y dos sobrinos recibieran su regalo. Llegó desde las ocho de la mañana del viernes, aguantando el frío de la madrugada.Y así sucedió, el domingo recibieron todos, los cinco, una bicicleta nueva que fue donada por los juarenses a la campaña que emprende cada año el Departamento de Bomberos de este municipio.“Mírelos, contentos ellos”, manifestó al ver a sus pequeños divertirse con su bicicleta nueva, mientras éstos daban las primeras pedaleadas a su regalo.El alcalde de la ciudad, Armando Cabada, se encargó de entregar los primeros obsequios.El primer niño en recibir un regalo fue Bryan Luna Peña, un menor de 11 años que padece una discapacidad motriz, quien llegó acompañado de su madre desde la colonia Rancho Anapra.“He venido cada año, es bonito venir. Cuando acabe de estudiar quiero ser bombero”, expresó.“Me hacía mucha falta (la bicicleta) porque así puedo trabajar en ella”, añadió el menor después de que Cabada le diera la bicicleta azul que él mismo escogió.El evento se realizó en el parque del DIF municipal ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar y la calle Costa Rica, donde las autoridades municipales instalaron el Paseo Navideño, con una pista de hielo para mayor diversión de chicos y grandes.En la fila estuvieron personas que aguardaron varios días y noches afuera del parque municipal.Llegaron desde las colonias Arecas, Mezquital, Eco 2000, Anapra, México 68, Juanita Luna, Altavista y López Mateos, además de otras; la gran mayoría son de bajos recursos y llegaron en camión.“Lo que uno gana no alcanza para regalos. O compro regalos o compro la cena. Yo no les pude comprar algo pero por lo menos los traje y se llevaron un regalo”, dijo Gloria Damián, quien llegó desde el sábado a las ocho de la mañana al lugar.Sus dos hijos y tres nietos alcanzaron una bicicleta, aunque no todos tuvieron una nueva, también hubo de segunda mano.Otros infantes y sus padres que acababan de llegar al evento lucían esperanzados porque les tocara al menos un juguete.Andrés Figueroa, el último en la fila, dijo que sus tres hijos se enteraron por la televisión y le pidieron venir.Personal del Municipio entregó boletos para asegurarles su lugar, según como fueran llegando, pero hubo quienes aseguraron que les habían dado numeraciones muy altas.“Mire, yo tengo el número 3 mil doscientos y llegué desde ayer en la mañana y no había tantos”, se quejó una mujer.Al final de cuentas se logró el objetivo, expresó el director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, quien indicó que se logró entregar más de 10 mil bolsas de juguetes, cerca de mil 400 bicicletas y otros artículos para dar en total casi 14 mil apoyos.Indicó que el evento concluyó sin incidentes y sólo se reportaron algunas aglomeraciones antes de la apertura de las puertas del recinto, pero nada grave.Agregó que sobraron algunos juguetes que serán llevados a niños de las comunidades de El Valle y Samalayuca.No hubo niños que se quedaran sin su regalo, “sólo hubo gente que se quedó afuera porque estaban repitiendo de dos y hasta tres veces”, comentó el funcionario municipal.En el operativo participaron Bomberos, Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Tránsito, para dar la mejor atención a los asistentes.A las 10 de la mañana el alcalde se trasladó a la Oficina de Atención Ciudadana del suroriente, en Zaragoza, para entregar regalos a los niños de ese sector.

