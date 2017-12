Acercarse a la espiritualidad, ser buenos con el prójimo y no dejarse vencer, son deseos que forman parte del mensaje de líderes religiosos de la localidad, mismo que han emitido con motivo de la Navidad.“Creemos que la Navidad es un tiempo de reflexión, paz y armonía, de reconciliación. Lo principal es que Jesucristo nació y vino a traernos paz”, dijo Eduardo García Ruelas, pastor y miembro del Movimiento Evangelismo Masivo.Agregó que el mensaje principal es reconocer la necesidad de un Dios supremo para que reine la paz, en los hogares y en la ciudad.“Queremos que se tome una palabra de esperanza. A la gente que está sufriendo la pérdida de un ser amado. Quien esté sufriendo que se acerque a Dios, y los que tengan la posibilidad de cenar y compartir regalos, que piensen en los que no y les ayuden”, dijo.Respecto a la cercanía de la última noche del año, dijo que siempre se piensa en propósitos muy buenos pero que pocas veces se llevan a cabo, por lo que instó a que la gente logre sus objetivos.Ante el registro de hechos violentos en últimas fechas, Hesiquio Trevizo, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, dijo que era precisamente la Navidad lo que les hacía falta a las personas.“Estamos celebrando la Navidad, que es una fiesta que tenemos que acoger. Y la paz no es una flor que se acoja en nuestro jardín”, dijo.A través del Periódico Presencia, el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, invitó a los fieles a pasar la Noche Buena en la iglesia.“Vivamos estas últimas horas de domingo preparándonos con gran espiritualidad, con oración”, dijo.La misa conocida como Vigilia de Navidad, se realizará hoy a las 11 de la noche, en la Catedral.Mientras que mañana lunes se celebrará misa al mediodía, también con el obispo, quien aprovechará para dar la bendición en nombre del papa Francisco, una bendición especial que sólo se ofrece tres veces al año.“Esta es una fiesta que va más allá de la cristiandad, se celebra en todo el mundo, en todas las parroquias hay alegría y fiesta”, dijo Trevizo.

