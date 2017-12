Ni las guirnaldas o el arbolito reconfortan a Guadalupe como al resto de las personas que la rodean, asegura esta mujer que sufre cada año el mismo conflicto interno sin ser capaz de controlarlo.Por el contrario: mientras estos enseres de temporada les traen a casi todos emoción y alegría, considera, a ella le dejan soledad y tristeza.“Para mí, diciembre es un recordatorio de que hoy las cosas no son como eran antes”, lamenta Guadalupe. “Mi mamá se fue hace mucho tiempo y siempre me acuerdo de que las navidades con ella y con mi papá eran lo que siempre estaba esperando. Hoy no”.El testimonio de esta mujer de 48 años ilustra un problema que aparece en mayor o menor medida entre algunas personas conforme llega la presente época.Se trata de la llamada “depresión navideña”, un trastorno real que, afirman especialistas, suele ser minimizado a pesar de las consecuencias que supone dejarlo crecer sin atenderlo.José Refugio Salazar Montes, presidente del Colegio de Psicólogos del Estado de Chihuahua en Juárez, explica que factores que desencadenan esta clase de episodios son el no cumplir las expectativas que cada persona se fija a principios del año y la pérdida de amistades, parientes o parejas sentimentales.Los síntomas de esta depresión asociada a la Navidad son similares a los de otros cuadros depresivos, pero se caracterizan por seguir un patrón estacional que implica que se exacerba al disminuir la luz diurna, dice Rossana Castañeda Mendoza, médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).De acuerdo con el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED), en diciembre pasado, 22 personas intentaron suicidarse, de las que cuatro son de Ciudad Juárez.• Pérdida de interés por actividades de la temporada• Ingesta excesiva de alimentos sin apetito• Apatía• Cansancio• Desgano• Irritabilidad extrema• Pensamientos negativos y de derrotaFuente: IMSS¿Necesita ayuda?Puede llamar al 911 o al(656) 508-1517

