Autoridades educativas reiteran el llamado a los padres y madres de familia para que no permitan que sus hijos e hijas manipulen juegos pirotécnicos.Lo anterior debido a que es común que en Navidad y Año Nuevo jueguen con estos artefactos que pueden ocasionar graves accidentes.“La Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte hace un llamado a los padres familia a no adquirir estos productos y evitar que los menores los compren”, dijo Marisa Cardona Gurrola, coordinadora del Programa Nacional de Convivencia Escolar en la Zona Norte.Dijo que a pesar de que estos son de fácil acceso y venta al público, durante esta temporada se presentan casos desde leves hasta fatales por un momento de diversión“Aquí se trata de prevenir accidentes y sobre todo salvaguardar la integridad de los niños, con el fin de evitar accidentes fatales, lo más recomendable es no comprarlos”, dijo.La funcionaria dijo que es importante que la comunidad haga conciencia del riesgo que corren al comprarlos, porque algunos no están en buenas condiciones y detonan antes de lanzarlos o llegar al cielo.“Tampoco es recomendable que si un adulto está jugando con pirotecnia, el o la niña esté cerca; lo más conveniente es que en esta época se conviva sanamente con la familia, sin exponerse a lesiones”, dijo.En caso de que cualquier persona sufra algún accidente por estos productos, lo primero es llamar al número de emergencia, que es el 911 y tener documentos necesarios a la mano como acta de nacimiento, cartilla de vacunación y credencial del seguro que tengan, dijo.Si hay lesiones tampoco es recomendable aplicar remedios caseros, ya que esto puede complicar la situación.Por otra parte, debido a que los niños suelen recibir bicicletas y patines como obsequios, también se hace un exhorto a los padres de familia y conductores, a tener precaución al transitar por las calles de la ciudad. (Karen Cano)

