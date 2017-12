El presidente municipal, Héctor Armando Cabada Alvídrez, dijo que decidió buscar la reelección porque después de gobernar durante casi dos años esta frontera, está convencido de que con otros tres realmente podrá transformar Ciudad Juárez.“Estoy seguro que hemos hecho las cosas mucho mejor que lo que han hecho los partidos políticos cuando han gobernado Ciudad Juárez, porque lo ofrecí desde un principio creyendo firmemente en podemos transformar la ciudad en cinco años”, afirmó.Entrevistado después de entregar a las autoridades electorales locales la manifestación de intención de reelegirse por la alcaldía para el período 2018-2021, Cabada mencionó que por su aspiración política le resulta complejo hablar de las acciones de gobierno, sin embargo apeló a ser auditado.“Lo que hemos hecho no lo habían hecho las administraciones anteriores en su primer año de gobierno, pero hay que cuidar que, en la posición donde busco conseguir la candidatura, no puedo hablar de las acciones de gobierno para no incurrir en irregularidades en el proceso electoral, pero estoy muy tranquilo en cuanto a eso y puedo asegurar y demostrar que hemos trabajado mucho más que los gobiernos anteriores”, subrayó.Aseguró que aun cuando es consciente de que hay juarenses que no están satisfechos con su actuación en el Gobierno Municipal, en la retroalimentación que ha tenido con la gente y con base en varios estudios de mercado –de los que no proporcionó detalles–, aparece bien calificado.Por ello, agregó, también decidió buscar de nueva cuenta ser candidato independiente a la presidencia municipal de Juárez y salir a pedir el apoyo ciudadano para lograr la reelección, aunque consideró que no hay un piso parejo porque ahora hay más requisitos y menos tiempo para buscar las firmas.Sin embargo, se mostró optimista de obtener las 31 mil ocho rúbricas de apoyo ciudadano en un plazo de 23 días, del 15 de enero al 6 de febrero, para lograr la candidatura y volver a contender en los comicios del próximo año.Sobre sus expectativas en el proceso electoral, Cabada Alvídrez comentó que le queda claro que los partidos políticos ofrecerán lo mismo de siempre, de lo que están hartos los juarenses y todos los mexicanos.“Creo firmemente que en una posición ciudadana, sin el interés mezquino o compromiso de rendirle cuentas a un partido político, se pueden hacer las cosas con mucha más libertad, como nosotros lo hemos ejercido”, sostuvo.Respecto a los posibles contendientes, dijo que desconoce si Alejandra de la Vega Arizpe, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico en el Gobierno, haya decidido participar como candidata del Partido Acción Nacional (PAN), mientras que del PRI afirmó que no sabe quién será el o la abanderada.“Conozco a Alejandra desde hace muchos años, es una mujer exitosa, no sé si haya tomado esa decisión y si realmente se va a practicar la democracia que tanto nos presumen en ese partido político, pero las decisiones finalmente serán de ellos, nosotros independientemente de quienes sean los candidatos de los partidos nos queda muy claro que habremos de promover ser eficientes”, manifestó.Afirmó que, en caso de obtener la candidatura, no le preocupa el poder económico de los eventuales contendientes, sino su desempeño en el gobierno, porque dijo que las anteriores administraciones dejaron una ciudad “destrozada y con un gran déficit de infraestructura”.Cuestionado sobre si confía en una elección limpia e imparcial, sin la intervención del gobernador Javier Corral Jurado, emanado del PAN, Cabada comentó que espera sea respetuoso, como el demócrata que es, porque además está obligado a hacerlo y “demostrar lo que tanto ha predicado”.Anticipó que durante la campaña apoyará con su experiencia a varios ciudadanos que buscan una candidatura independiente para una diputación local y federal, la mayoría de ellos emanados del Gobierno local, porque hay coincidencias en el proyecto y empatía, más no subordinación y mucho menos complicidad.“Son candidaturas ciudadanas, son hombres y mujeres que buscan el bien de la ciudad y coincidimos todos que a través del Congreso del Estado pueden bajar más recursos para Ciudad Juárez, pero hay empatía nada más, no subordinación, de ninguna forma”, aseguró.Agregó que es necesario que lleguen al Congreso diputados sin intereses partidistas, porque los hechos ocurridos en la actual legislatura estatal demuestran que los actuales, con excepción de Miguel Vallejo Lozano de Movimiento Ciudadano, sólo han buscado ponerle trabas.Luego de que el viernes Cabada presentó la solicitud de registro como aspirante a candidato independiente a la alcaldía junto con la planilla de regidores, la secretaria de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, Gabriela Hernández de la Torre, entregó ayer la documentación en la Oficialía de Partes del Instituto Estatal Electoral (IEE).El Consejo Estatal del IEE tiene hasta el 14 de enero para dictaminar las solicitudes recibidas. (Gabriela Minjáres / El Diario)