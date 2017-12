El partido Morena se deslindó de Heraclio Rodríguez, mejor conocido como “Yako”, quien fue acusado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua por supuestos actos anticipados de campaña y por cometer violencia política en contra de legisladoras locales.Fernando Ávila González, representante de Morena ante el Consejo Local del INE en Chihuahua, y Omar García Palomares, enlace distrital en el distrito electoral federal 03, destacaron ayer en conferencia de prensa que “Yako” Rodríguez no es militante del partido y tampoco es abanderado a un cargo de elección popular.“No es militante de Morena y tampoco es candidato, puesto que Morena es respetuoso de los tiempos legales para ello, es un líder campesino cuyas demandas son justas y por eso es que Morena lo ha invitado a participar con nosotros y organizarse, pero Morena no justifica de ninguna forma la agresión a ningún compañero ni adversario político”, expusieron.Puntualizaron que el líder de la agrupación campesina El Barzón es simpatizante de Morena, pero no se ha afiliado y aunque aspira a ser candidato externo a diputado federal por el distrito 07 con cabecera en Cuauhtémoc, el proceso electivo interno aún no se lleva a cabo.“Reprobamos la violencia y la intención mutua de dañarse entre una diputada y unos campesinos y en este caso estos campesinos han sido colaboradores o apoyadores para llevar a Javier Corral al poder, nosotros nos reservamos un posicionamiento en contra de lo que pudiera decir la diputada Torres, porque en su momento si le atribuye un hecho a Morena le vamos a responder porque tampoco es una perita en dulce”, advirtió Ávila González.Agregaron que, como aspirante a un cargo de elección popular, Morena llevará a cabo un análisis de su perfil y de sus acciones, pero hasta el momento nada está decidido sobre su postulación. (Gabriela Minjáres)

