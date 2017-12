Como un regalo adelantado de Navidad, familias de bajos recursos de la colonia Lomas de Poleo recibieron ayer un calentón de leña por parte del Gobierno municipal.El presidente Armando Cabada Alvídrez y su esposa y titular del DIF Municipal, Alejandra Cabada, entregaron los artefactos, los cuales fueron instalados de forma inmediata por trabajadores gubernamentales.La primera beneficiada fue Nazaria Chávez Pérez, quien está en la última etapa de su embarazo.El ama de casa mencionó que su estufa se descompuso desde hace tiempo, de manera que el calentón de leña además de que le ayudará a calentar su vivienda, le permitirá preparar la comida.Otra de las familias beneficiadas fue la de Briseida y José Luis Acosta, quienes tienen un niño de dos años y en enero nace su segundo hijo.Para los Acosta el frío en el interior de su casa puede ser hasta más grave que en el exterior, pues hasta ayer por la mañana no tenía calentón y tienen en el lugar como puerta una cobija.Briseida comentó que su esposo trabaja como ayudante de albañil y ella trabajaba en una maquiladora, pero la despidieron recientemente.Ambos agradecieron la entrega del regalo de un calentón de leña, ya que a partir de ayer permanecerán protegidos contra el frío dentro de su vivienda.El alcalde informó que un grupo de amigos empresarios donó 250 calentones a leña, los cuales se entregan a quien carece de este tipo de aparatos en sus viviendas.Para asegurar que los calefactores se otorgan a quien verdaderamente los necesita, personal municipal se encarga de instalarlos y luego acuden trabajadores de Protección Civil para asegurarse que funcione adecuadamente.“Estas familias necesitan el apoyo, no tienen otra forma de calentar su hogar si no viene alguien a ayudarles. Venimos con mucho amor, con mucho cariño, a darles este apoyo en vísperas de la Navidad”, expresó Cabada.Dijo que se han detectado casas donde tienen un tambo de metal que acondicionan como estufa y calentón y eso representa un grave peligro.Mencionó que la colonia Lomas de Poleo se encuentra en uno de los sectores con mayor necesidad, por tal motivo ahí se han construido parte de los casi 2 mil 500 cuartos para evitar el hacinamiento.Comentó que el año pasado se entregaron casi mil calentones a familias de escasos recursos.

