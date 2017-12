Quedan viajeros varados en la Central

Familias que pretendían viajar desde ayer a ciudades fuera de Chihuahua, se quedaron varadas en la Central Camionera al terminarse los boletos para los días previos a Navidad.Algunas de ellas venían de Estados Unidos, pero al llegar a la Central de Autobuses se llevaron la sorpresa de que las corridas estaban saturadas, no había más espacio.“¿Qué voy a hacer? Tengo que esperar aquí para ver si a las 10 de la noche hay una corrida extra; si no, hasta mañana puede haber una a las cuatro de la madrugada”, dijo Felipa Hernández, quien llegó ayer en la mañana a Juárez de la ciudad de Denver, Colorado, y se quedó “atorada” por falta de camiones.Pretendía viajar a Zacatecas, mencionó, y además expuso que no conoce a nadie en esta ciudad, por lo que tal vez pernoctaría en la Central.El 22 estuvo lleno y para hoy, 23 de diciembre, Ómnibus agotó sus salidas a destinos concurridos como Zacatecas, Ciudad de México, Aguascalientes, Coahuila, Durango y ciudades del Bajío, se reportó.“Se acabó todo, no tengo salidas hasta el domingo 24”, comentó Irving Musy, gerente de taquillas de la compañía.Mencionó que están a la espera de que se autorice el envío de por lo menos dos camiones más para esta noche, pero sólo es una posibilidad.Otras líneas, como Chihuahuenses, tienen aún boletos disponibles para hoy sábado para algunos destinos como la Ciudad de México pero sólo en primera clase, cuyos precios rebasan los 2 mil pesos.Además, en la mayoría de sus destinos fuera de Chihuahua se acabó el espacio para estudiantes y maestros con descuento, según el portal de la empresa de transportes.En las inmediaciones de la Central, ayer había familias con grandes cargas de equipaje esperando a que les dieran la sorpresa de que se abrirían nuevas corridas extraordinarias.“Estamos viendo la cosa muy dura. Pensábamos comprar uno para Chihuahua y allá comprar otro a Guadalajara pero allá también están agotados”, dijo, frustrada, María Gómez, quien esperaba viajar con su esposo y su hija.Manifestó que quizá hoy en la mañana podía encontrar una corrida extra, según le dijeron, pero nada era seguro.Musy expuso que la situación de esta temporada vacacional no se asemeja a otros años. “Otros años fue más difícil”, comentó.Agregó que estuvo llegando personas de Denver y Los Ángeles, quienes pagaron con canjes en esas ciudades norteamericanas, para llegar aquí, recoger sus boletos partir a destinos en México.Pero también hubo otros viajeros de ciudades norteamericanas que no lograron conseguir un boleto, señaló.Comentó que en la capital el servicio también está saturado. “Tendrían que viajar a Torreón, tengo entendido que allá está un poco más relajado”, añadió.El gerente comentó que para el domingo 24 el servicio se reestablecerá con normalidad, aunque prevén tener menos corridas para dar descanso a algunos de sus choferes. (Javier Olmos / El Diario)

