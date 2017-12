Enfrentan pobreza en paz y sin violencia

Petra pasará este año una Navidad tan distinta a las de los últimos 22 años que todavía no sabe cómo sentirse. Esta mujer de 36 años tiene frente a sí un nuevo escenario: ha dejado de ser víctima de violencia y se encuentra camino a superar estos episodios.“Mi vida ha cambiado mucho porque tenía temor a todo”, reconoce. “Antes no podía hacer nada, ni ir a la tienda o salir. Esta Navidad va a ser de hecho muy diferente”.Como Petra, decenas de mujeres usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) que en el pasado fueron agredidas encaran hoy la temporada navideña con nuevos bríos y esperanzas.En este trasfondo, cien beneficiarias de esta dependencia y sus hijos recibieron ayer de forma simbólica una cena y juguetes para amenizar la época.Evangelina Mercado Aguirre, coordinadora del Cejum local, explicó que las mujeres podrán canjear un vale que les fue entregado por un platillo fuerte, guarniciones y bebidas en un supermercado de la ciudad.“Esto forma parte del empoderamiento que queremos ofrecerles”, dijo. “Se trata de ayudarlas en el proceso; son mujeres que ya han dejado a su agresor, mujeres en extrema pobreza”.Todas ellas se congregaron ayer en el Cejum para recibir los cupones y escuchar un mensaje de paz de parte de las integrantes de la asociación Mujeres Visionarias.Desde la perspectiva de “Sonia”, quien pidió reservar su verdadero nombre, la Navidad es una época que trae aparejados malos recuerdos que vivió al estar sometida a la voluntad del hombre que era su esposo.“Estar frente a una nueva Navidad es algo para lo que no hay palabras para describirlo; es volver a creer que puedo ver la sonrisa de mis hijos otra vez, pero sobre todo es estar libre de lo que me quitó tantos años tan valiosos de mi vida y que desperdicié”, comentó.De acuerdo con Mercado Aguirre, estas acciones tienen la finalidad de que las víctimas de violencia sean conscientes de que hay instituciones y organizaciones de la sociedad civil que pueden ayudarlas a superar los problemas con sus agresores. El Cejum se encuentra sobre la calle Sanders 310, en la colonia Santa Rosa, donde personal especializado atiende casos de violencia hacia la mujer y ofrece a la población usuaria ayuda psicológica.“Queremos que sepan que existen redes de apoyo a través del Gobierno y las asociaciones, la iniciativa privada; no están solas”, dijo Mercado Aguirre. (Fernando Aguilar / El Diario)

