A partir de enero del 2018 el Tribunal de Control de Ciudad Juárez tendrá una nueva organización interna para distribuirse el trabajo de forma más equitativa.Luego de que los jueces provisionales dieron a conocer que ellos llevan un mayor número de audiencias y otros resolutores denunciaron que actualmente el trabajo se direcciona sin un orden e incluso los agentes del Ministerio Público (MP) solicitan la designación de los asuntos para ciertos jueces a fin de obtener resultados favorables.El Tribunal de Control se dividirá administrativamente en cinco grupos, pero jurisdiccionalmente continúan siendo un sólo juzgado conformado por 18 jueces, informó personal de Gestión Judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua.Cada grupo estará conformado por tres jueces, dos secretarios proyectistas, dos encargados de sala, cinco escribientes y un jefe de Causa o Gestión.Un equipo quedó integrado por los jueces Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, Adalberto Contreras Payán, Antonio Coss Araujo y Maribel Carrillo Mendoza; otro equipo por los resolutores Lorenzo Villar Chavarría, Efraín Baca Gutiérrez, Jorge Omar Derat Acosta y Dania Guadalupe Ramos Rodríguez; un grupo más por Yira Celida Ochoa Contreras, Apolinar Juárez Castro y Félix Aurelio Guerra Salazar; otro por Ramón Porras Córdova, Alberto Ocón Campos y Rafael Rosado Arcudia y un equipo más por las juezas Brisa Yadira Meraz Mendoza, Rocío Iveth González Lara y el juez Juan Melitón Hernández Ponce.Además el juez Heber Fabián Sandoval Díaz está pendiente de ser asignado a un grupo porque actualmente despacha como titular de un Tribunal de Enjuiciamiento, pero se prevé que sea regresado al Tribunal de Control.Datos oficiales indican que las causas serán asignadas conforme a la terminación de dígitos. Al equipo número uno, se le asignaran los terminados en uno y seis; al equipo dos, los dos y sietes; al equipo tres, los tres y ochos; el equipo cuatro, los cuatros y nueves; al quinto los terminados en los números cinco y cero.Además se distribuirá de forma equitativa las cerca de 2 mil 323 causas que a la fecha se encuentran activas. Por lo que a cada grupo le corresponderán de 461 a 466 causas.Los despachos o peticiones por escrito –como solicitudes de audiencias y de copias, entre otras– serán repartidos por igual a los grupos de trabajo. Al mes se reciben unas 2 mil 600 peticiones sobre las que debe caer un acuerdo.“El objetivo es eficientar el trabajo, en lugar de un solo equipo tendremos cinco de forma interna. Se pretende que la distribución de la carga sea equitativa en cuanto a la forma administrativa de operar no de forma jurisdiccional. Esto nos dará más agilidad, cuando llegue de una solicitud será atendida más rápida y canalizada con el juez que corresponda, lo que al final permitirá mejorar la función jurisdiccional”, indicó José Carlos Reyes integrantes del área de Gestión Judicial del TSJ.A la fecha no se ha determinado si la coordinación administrativa, que recae en los jueces Apolinar Juárez Castro y Alberto Ocón Campos, desaparecerá. Datos no oficiales indican que antes de tomar una decisión, los jueces esperan ver los resultados de esta nueva forma de organización interna.

