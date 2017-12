Arrancan operativos por pirotecnia

La Dirección de Protección Civil del Municipio inició desde hace una semana con operativos de revisión en el centro de la ciudad para detectar la venta clandestina de pirotecnia, aunque hasta el momento no han hecho decomisos.El único aseguramiento logrado hasta el momento es el concretado por policías municipales el pasado 12 de diciembre, de 16 mil 381 fuegos pirotécnicos y la detención de su presunto portador, según se informó ese día en un comunicado.El director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, dijo que han hecho recorridos en diferentes establecimientos, pero ha sido difícil detectarlos.“Nos miran y esconden todo. Es muy fácil esconderlo, por eso le pedimos a la ciudadanía que los denuncie”, subrayó Matamoros.“Seguridad Pública anda muy metida en eso”, expuso.Por su parte, el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Arturo Sandoval Figón, indicó que han hecho labores de prevención y vigilancia para detectar la venta de este tipo de productos, con el fin de evitar accidentes.No obstante, señaló, no tienen un operativo enfocado a eso.Además de lo asegurado el 12 de diciembre, no han detectado nada más.Ese día, la policía localizó dentro de un auto 140 piezas “cohete de luz”, 60 con punta verde, 39 de las llamadas “ollitas”, 33 paquetes de “chifladores” y 69 “palomitas”.El portador no contaba con permiso expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y manifestó que la pirotecnia tiene un valor superior a los 20 mil pesos, y la distribuiría en tienditas pequeñas de la ciudad.El director de Protección Civil recomendó no utilizar pirotecnia por el riesgo de salud que representa.“No usarlos y mucho menos permitir que los niños los manipulen, es la principal recomendación”, expresó el funcionario municipal.“También que no los dejen al alcance de los niños, y que tengan cuidado, además, porque este tipo de fuego suele causar incendios”, agregó.Señaló que también se está poniendo atención en la venta de luces de bengala, utilizadas especialmente durante la noche buena.

