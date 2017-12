Nacido para vencer retos

¿Desea ayudar?

Esta será la primera Navidad que Josué Armengol Corral, de 7 años, pasará fuera de su hogar, luego que tras el divorcio de sus padres su mamá y él se quedaron sin nada.Su nacimiento se dio tras un embarazo sin complicaciones, fue hasta el momento de nacer que los médicos informaron a su madre, Silvia Corral, que el niño tenía mielomeningocele e hidrocefalia; un padecimiento que se presenta en uno de cada 100 niños.“Es un problema de la espina, tiene una abertura en la espalda y eso impide que pueda moverse de la cintura para abajo. Por eso no puede caminar y tiene problemas al hacer pipí o popó, usará pañal de por vida”, dijo Silvia.Su crecimiento ha sido todo un milagro, al detectarle su padecimiento lo primero que los médicos dijeron es que Josué no viviría más allá de 12 meses. A las dos semanas de haber llegado a este mundo le realizaron una operación y le pusieron una válvula.Luego, a base de cariño, cuidados y terapias, el niño pudo llegar a su séptimo cumpleaños en septiembre pasado y puede decir algunas palabras que le permiten comunicarse con su mamá.“Físicamente tiene 7 años, pero mentalmente es como un niño de 2 años y medio”, explicó Silvia.La silla de ruedas que utiliza para desplazarse no es un impedimento para sus travesuras, él mismo anda sobre la silla y da vueltas en torno a su mamá, pero debe ser vigilado todo el tiempo pues puede alcanzar la puerta de salida o propiciar algún accidente.También sufre de convulsiones, lo que pudiera ocasionarle problemas mayores de no ser atendido en una de sus crisis.“Es muy inquieto. Además, cuando lo quito de la silla para descansar también es muy pesado, yo quisiera trabajar pero no puedo dejarlo solo”, dijo.Silvia relató que ella se casó y embarazó con muchos deseos de tener familia, una vez que culminó sus estudios de psicología, profesión que nunca ejerció pues quería dedicarse al hogar.Josué tenía sólo 6 meses cuando sus papás se separaron, nunca ha tenido relación con otra persona más que con su mamá. Hace unos meses, su papá le quitó la casa a ambos, hogar en donde el niño había nacido y al que estaba habituado.“Mis papás han sido mi apoyo y me vine otra vez a vivir con ellos. Mi hijo ya estaba habituado a su espacio pero no pude hacer nada”, dijo Silvia.Su condición económica es delicada, sin poder trabajar debe arreglárselas para proporcionar al niño todo aquello que le es necesario.Tan sólo en la compra de medicamentos que Josué requiere de por vida su madre gasta mil 800 pesos mensuales. Mientras que a la semana desembolsa por lo menos 250 pesos para pañales.El dinero surge de apoyos económicos que recibe de familiares y gente cercana, un ingreso que no es seguro y apenas alcanza.Esto sin contar las complicaciones que surgen debido a su padecimiento. Por ejemplo, indicó que seguido tiene infecciones urinarias debido a que no controla la salida de orina de su cuerpo. Estas deben ser atendidas por especialistas, lo cual involucra gastos extra, nunca previstos.Como lo básico es precisamente los gastos relacionados con sus medicinas y pañales, lo más difícil es comprar ropa.