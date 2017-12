Recurren a lo seminuevo para Navidad

Mientras los centros comerciales de la ciudad y sus tiendas departamentales lucen abarrotadas por las personas que compran artículos nuevos para regalar en Navidad, hay quienes optan por dar presentes de segunda mano.La situación económica de las familias, generar ahorros importantes y hasta el medioambiente, motivan a los juarenses a buscar estas alternativas.“Yo le compré a mi hijo un carro infantil, eléctrico, en las segundas. Me costó 800 pesos, prácticamente la mitad de lo que lo pude encontrar nuevo en una tienda”, dice Gabriel Solís, al platicar su plan para pasar la Nochebuena y sorprender a su hijo de cuatro años.En el mercado Los Herrajeros, popularmente conocido como Cerrajeros, las televisiones, bicicletas y muñecos de peluche son los más buscados por quienes acostumbran ahorrar en estas fechas decembrinas.Por ejemplo, un negocio ubicado en la calle Federico Allande que vende artículos electrónicos usados traídos de Estados Unidos, oferta una televisión marca Sony de 32 pulgadas hasta en mil 700 pesos, la mitad del precio que se ofrece en una tienda departamental.Vicente Aguilar, el encargado del negocio, dijo que en la víspera navideña agotó las televisiones pequeñas.“La gente prefiere comprar barato, además porque las televisiones tienen prácticamente la misma garantía. Están caladitas”, expresa el vendedor.En la calle Fortunato Dozal, en los mismos Cerrajeros, Víctor Fernando Ibarra, propietario de “Bicicletas Ibarra”, comenta que en diciembre ha vendido más de 50 bicicletas usadas para niño.Algunas las trae de El Paso en excelente estado y a otras les da “una manita de gato”. Las deja casi como nuevas para que “den el gatazo”, asegura.Menciona que ha vendido hasta dos por persona, la mayoría para los niños, y sus clientes le comentan que las van a regalar a sus hijos en Navidad. Además de que el ahorro es muy significativo pues él oferta una bicicleta usada para niño en 300 pesos, cuando en una tienda, nueva, se vende hasta en 2 mil pesos.Pero las llamadas también “segundas” no son el único sitio para que los juarenses busquen artículos de segunda mano para regalar en esta temporada.También están las casas de empeño.Jesús Atilano, un empleado de una casa de empeño en una plaza comercial ubicada en los bulevares Óscar Flores y Zaragoza, dijo que las tabletas electrónicas, celulares y las consolas de videojuegos son los artículos más buscados en la época navideña.“Sí, pues la gente viene buscando lo más barato, aunque muchas de las cosas que nos traen a empeñar y que se pierden, se ponen a la venta estando prácticamente nuevas”, expone.“Depende de la marca y las funciones del aparato, pero sí se ahorra más de mil 500 pesos, por ejemplo, en la compra de una tablet”, agrega.El negocio da garantías de 15 días a un mes, según el producto que se compre. El sitio www.segundamano.mx asegura que una tendencia que crece año con año en varios países es la de comprar regalos que no son nuevos pero que, o bien por la relación precio-calidad, por la autenticidad del producto –artículos de coleccionistas–, o por cuidar el medio ambiente, dos de cada 10 mexicanos adquieren un objeto que no sea nuevo a través de Internet.Expone que encontrar productos increíbles a un precio excelente es la segunda respuesta más pragmática que permite ahorrar dinero.El artículo se basa una encuesta aplicada en la Ciudad de México y la región metropolitana, pero la generaliza a todo el país.Dice que sólo un dos por ciento contestó que lo haría para cuidar al medio ambiente, además porque podrían encontrar piezas de colección que ya no se fabrican o “porque encuentro algo que la persona a la que quiero regalar ha estado buscando y no lo ha encontrado en tiendas”.Presenta el top 5 de los artículos que más se compran y lo encabeza el teléfono celular iPhone, seguido de bicicletas, el X Box, el PS4 y las computadoras portátiles.

