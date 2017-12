Cargando

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Armando Cabada Alvídrez, presentó ayer a la Asamblea Municipal Electoral de Juárez (AMEJ) la solicitud de intención para reelegirse en el cargo público para el período 2018-2021, con una planilla integrada por ocho de los 11 regidores que actualmente conforman el Cabildo.De los tres regidores que no acompañan su intención de reelección en la asociación civil denominada Así las Cosas Ayuntamiento Juárez, el alcalde informó que dos buscarán una candidatura independiente para una diputación local y una decidió no participar en su nuevo proyecto político.Otro de los cambios en la alineación presentada por Armando Cabada es su compañero de fórmula en el cargo de presidente suplente, cargo para el que ahora fue propuesto José Rodolfo Martínez Ortega, actual administrador de la ciudad en el Gobierno municipal.“Son los únicos ajustes que hicimos… en las suplencias entiendo que hubo unas modificaciones pero también son mínimas”, destacó.El alcalde anunció que, de ser aprobada la solicitud que presentó a la autoridad electoral para contender por segunda ocasión consecutiva por el cargo público, al pedir licencia para buscar el apoyo ciudadano, quien asumirá la alcaldía será Alejandro Loaeza Canizales.Loaeza Canizales es el alcalde suplente electo y actualmente ocupa el cargo de secretario Técnico en el Gobierno local.Informó que la solicitud de licencia la podría presentar el viernes 12 de enero en sesión extraordinaria de Cabildo, porque la recolección de firmas iniciará a partir del 15 de enero, como lo establece la Ley Electoral del Estado.La planilla de aspirantes a candidatos independientes a regidores que solicitó el registro, quedó conformada por la atleta paralímpica Perla Patricia Bustamante Corona, quien aparece como propietaria de la primera fórmula que integra como suplente María Alejandra Roacho Nava.La segunda fórmula quedó integrada por el regidor Carlos Ponce Torres, como propietario; y Salvador Adrián Meraz Ferreyra; la tercera, por la regidora Jaqueline Armendáriz Martínez y Guillermina Zúñiga Becerra.En la cuarta posición la fórmula la conforman el regidor José Guadalupe Ávila Cuc y Alberto Enrique Guzmán Aguilar, actual coordinador de Asesores del alcalde.El quinto lugar lo ocupan la regidora María Valadez Aranda y Rosalía Valdez Ordoñez; sexto, el regidor Alfredo Seañez Nájera y Salvador Andrade Rosales; y séptimo la regidora Juana Reyes Espejo y Marcelina Velazo Rentería.La octava posición la encabeza el regidor José Ubaldo Solis y Jorge Enrique Rodríguez Hernández; y en la novena, la regidora Martha Leticia Reyes Martínez y Griselda Edith Martínez Leyva.En la décima posición de la planilla quedó registrado René Carrasco Rojo, quien es regidor suplente electo y actualmente se ocupa como director de la Coordinadora de Zaragoza, mientras que su suplente es Ismael Santillán Chávez.En la décima primera posición de la planilla se registró Mónica Patricia Mendoza Ríos, quien trabaja en el área de Administración de la Ciudad, y como su suplente quedó Erika Espinoza Medrano.La única regidora en funciones que no buscará la reelección en la planilla que encabeza Armando Cabada será Irma Celia Medrano Flores.En el caso del regidor Pablo Arana Pérez, Armando Cabada anticipó que buscará una candidatura independiente para la diputación local por el distrito 06; mientras que la regidora Margarita Edith Peña Pérez, se postulará por el distrito 10.“Son básicamente los cambios que estamos haciendo, obviamente se queda al frente de la alcaldía el presidente municipal suplente Alejandro Loaeza y asumirá el tiempo que sea necesario”Cabada Alvídrez dio a conocer que otros ciudadanos afines a su proyecto político buscarán una candidatura independiente para una diputación local por alguno de los distritos con sede en Ciudad Juárez.Mencionó que Esteban Martínez, titular del área de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal buscará la candidatura independiente por el distrito 02; Abraham Misraim Monárez Pérez, por el 03; y el periodista Eleazar Lara Gabaldón, por el 04.El distrito 05 local lo buscará Manuel Gilberto Contreras, actual presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción; el 07, Víctor Mario Valencia Carrasco, director del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA); el 08, la activista social Cecilia Guadalupe Espinoza Martínez; y el 09, Marisela Vega Guerrero, directora del DIF municipal.Además, comentó que apoyará la postulación independiente de Javier Jurado, por la diputación local en el distrito 01.Cabada dijo que a quienes aspiran a una candidatura a diputados locales les pedirá que se retiren de sus cargos públicos, pero en el caso de los regidores no lo hará porque la ley no los obliga y continuarán en sus posiciones.Al recibir la documentación de todos los aspirantes, el presidente de la AMEJ, Edgar Villegas Baray, dio a conocer que son los primeros ciudadanos que acuden a manifestar su intención de buscar una candidatura independiente en el actual proceso electoral local.Explicó que la documentación se turnará al Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE) para su revisión y a más tardar el 14 de enero emitirán el dictamen y determinarán si adquieren la calidad de aspirantes a candidatos independientes, para que a partir del 15 de enero salgan a pedir el apoyo ciudadano. 