Los servicios administrativos y de consulta externa permanecerán cerrados el lunes 25 de diciembre en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con motivo de la Navidad.Además, con excepción de las instituciones de seguridad pública, protección civil y afines, dependencias de los distintos niveles de gobierno reabrirán sus puertas hasta el martes, lo mismo harán los bancos.En el caso del IMSS, sólo los hospitales 6, 35 y 66 brindarán el servicio de urgencias junto con las Unidades de Medicina Familiar (UMF) que posean módulos de Atención Médica Continua.De acuerdo con el Seguro Social, durante la Navidad no operarán ni guarderías, ni oficinas administrativas o centros de seguridad social.Según el Instituto, su personal adscrito no goza de períodos masivos de vacaciones como ocurre por ejemplo con las escuelas.Informó que las temporadas vacacionales se fijan individualmente para evitar afectaciones en la prestación de los servicios.Agregó que con base en esa dinámica, el personal sólo descansa en los días marcados por la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo de trabajo, representado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).El próximo lunes el servicio de recolección de basura será suspendido, anunció por separado el Municipio.Lo anterior, en apego al convenio que el Gobierno local celebró con la empresa Promotora Ambiental (PASA).José Antonio Lozoya Sapién, director de Limpia, dijo que lo mismo sucederá el primero de enero próximo, las únicas fechas del año, afirmó, en que el servicio deja de operar.De acuerdo con el funcionario, será el siguiente día cuando las cuadrillas retomen las acciones en las colonias que les corresponden.A pesar de que el grueso de la fuerza operativa descansará en Navidad, ese día la dependencia dispondrá de personal de guardia que estará disponible para atender emergencias relacionadas a la basura.Según Lozoya Sapién, las celebraciones propias de la temporada, especialmente la del 25 de diciembre y la del primero de enero, traen consigo una gran cantidad de basura.De hecho, los consumos y elementos relativos a estas fiestas suelen aumentar la cantidad de toneladas recolectadas diariamente de mil 300 y mil 500 a casi 2 mil.Las personas que tengan emergencias relacionadas con la basura pueden comunicarse al teléfono (656) 737-0200 para que personal de guardia se haga cargo de la situación.La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que ni el 25 ni el 26 de diciembre abrirá al público, por lo que no habrá atención a usuarios.Aunque hay módulos que abren los sábados, éstos no estarán en funcionamiento hoy, entre ellos los que están en Galerías Tec, Gran Patio y Salvárcar.Las actividades de la descentralizada se reanudarán hasta el 27 y volverán a suspenderse el 30 y hasta el miércoles 3 de enero, dio a conocer la JMAS. (Fernando Aguilar / El Diario)

