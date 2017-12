Ahora ven 'bien clarito'

Cargando

Después usar toda la vida lentes sin graduación, dañándose la vista ante la falta de recursos económicos, Claudia Caldera, de 46 años, volvió a ver “bien clarito”.“Wow, ahora sí veo, veo bien clarito; veo muy, muy bien”, decía emocionada, después de que un optometrista de la Dirección de Centros Comunitarios del municipio le entregara ayer unos anteojos graduados a su medida.El Municipio entregó 36 lentes a personas que viven en el conjunto habitacional Fovissste Chamizal, como parte de una primera etapa de una campaña enfocada a combatir la ceguera, con la consulta gratuita.“Toda mi vida he usado lentes, pero sin graduación porque salen muy caros. No veía, no le alcanzaba a ver las letras ni al celular”, expresó Caldera.“Más que nada es un apoyo a las personas de escasos recursos, a las personas más vulnerables de la ciudad que no tienen el dinero para comprar unos lentes y más en estas fechas”, manifestó Pedro Luna, optometrista de la dependencia municipal.Dijo que estuvieron detectando anomalías visuales y cataratas, con exámenes de retinoscopía y oftalmoscopia a los vecinos del sector y lo mismo se ha replicado en otros centros comunitarios de la localidad.“Si podemos solucionarle un problema, le mandamos hacer sus lentes. Si es por patología, como una catarata, hay doctores en la comunidad que nos están apoyando con programas para atenderlos”, expuso.Luna dijo que a través del Seguro Popular están operando cataratas gratis y en Fovissste Chamizal ya se han detectado casos.Uno de ellos es el de Isabel García, una mujer de 70 años que tiene cataratas en un ojo.En la entrega de ayer, García recibió unos anteojos y se los puso, después de más de 5 años de batallar para ver de lejos y de cerca. “Ahora seguro ya puedo leer y ensartar la aguja”, dijo contenta.Sin embargo, también mencionó que necesita una operación, para la cual ya le están haciendo estudios, aunque no sabe a ciencia cierta si logrará someterse a ella gratis.En el centro comunitario Granjas de Chapultepec se realizó una entrega similar ayer en la mañana, aunque el número de beneficiarios no se precisó.El titular de la dependencia, Carlos Corona, aseguró que ya han entregado cerca de 3 mil lentes y cuentan con más, como parte de un convenio firmado entre el Municipio y el Ceredil. (Javier Olmos)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.