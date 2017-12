Claman ayuda por ola de asaltos armados

Un grito de auxilio es lanzado por residentes y comerciantes de los fraccionamientos Oasis Revolución y Praderas de los Oasis.Las familias y los propietarios de negocios en los giros de papelería, venta de comidas, tiendas de abarrotes y farmacias, demandan lo mismo: paren a los ladrones.Los afectados aseguran que en las últimas tres semanas han vivido robos consecutivos sin que las policías preventivas, municipal y estatal, atiendan en forma oportuna el número de emergencia 911 y ambas zonas habitacionales carecen de patrullaje preventivo.“Recurro a ustedes a ver si nos pueden ayudar a los colonos de Oasis Revolución y Praderas de los Oasis a dar a conocer esta omisión por parte de las autoridades. Tenemos alrededor de tres semanas siendo víctimas de asaltos constantes”, solicitaron los ofendidos que solicitaron el anonimato por miedo a represalias.Los quejosos aseguran en los robos a punta de pistola han ocurrido contra tiendas de conveniencia, puestos de comida y contra transeúntes, principalmente por las noches. “No puede ser que las patrullas no estén circulando en las noches; que aún no detengan a los agresores. Tenemos miedo”, dice uno de los ciudadanos afectados.En esta zona habitacional fue reportado un robo con violencia captado por las cámaras de circuito cerrado del negocio y desde el día del atraco han difundido las fotografías de los presuntos responsables, sin que sea reportada la detención de los presuntos ladrones.La inseguridad en estos fraccionamientos no está relacionada sólo con los robos.El lunes 4 de diciembre un hombre violó a una mujer frente a su hijo de 9 años; el agresor irrumpió a la casa de las víctimas y los amagó con un cuchillo de cocina. El ataque fue reportado la mañana en la colonia Oasis Revolución.El agresor sexual despojó a la víctima de documentos y teléfonos celulares para evitar que pidiera auxilio, sin embargo, la víctima salió de la casa para llamar a sus vecinos los cuales denunciaron el ataque al 911.El archivo periodístico establece que la inseguridad no es privativa del ciudadano, a finales de octubre dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del delito por Razones de Género (FEM) fueron asesinados y una oficial resultó herida.En noviembre dos hombres fueron asesinados durante un ataque armado en las calles Trinidad Mireles y Alfredo Martínez de la colonia Oasis Revolución.Tras conocer este llamado de auxilio, el secretario de Seguridad Pública Municipal, dijo que dará seguimiento a la denuncia ciudadana.

