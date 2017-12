Revitalizan donativos a 'Santa Bombero'

Cargando

Un grupo de empresarios donó ayer 150 bicicletas nuevas a la campaña ‘Santa Bombero’, para que sean entregadas a los niños el 24 de diciembre.Este apoyo, dijo el alcalde Armando Cabada, quien recibió la donación, hará posible superar la meta de mil 200 bicis que se repartieron en la edición del año pasado, pues esperan dar en esta ocasión mil 400.Sin embargo, señaló que todavía no se han reunido las 14 mil bolsas de juguetes que se entregan cada año.“Todavía no, estamos confiados en que vamos a cumplir con la meta, yo espero que entre hoy y mañana todavía recibamos una cantidad importante de juguetes”, expuso.Refirió que los empresarios –del grupo llamado “La Gira”– que donaron las bicicletas pidieron a sus hijos que colaboraran con parte de sus ahorros para poder adquirirlas.El Municipio ya alista el operativo para recibir a las miles de familias que se aglutinan año con año para recibir un regalo.La entrega se realizará el domingo 24 de diciembre en el Paseo Navideño del Parque DIF a partir de las 8 de la mañana, aunque se prevé que las filas comiencen a formarse desde la noche anterior, como se acostumbra.El director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, comentó que el año pasado las filas llegaron hasta El Punto, pero se prevé desahogarlas rápido y acabar con la entrega al mediodía.Esta vez no hizo recomendaciones para quienes acuden con anterioridad para ser los primeros en recibir un regalo. “No podemos quitar ya ese elemento que ellos utilizan para venir”, dijo.“Hacen de hecho una fiesta en la noche, andan jugando futbol y otras actividades y contamos con la ciudadanía que viene a dar tamales y champurrado para todas las familias que vienen”, añadió. (Javier Olmos / El Diario)* Domingo 24 de diciembre* Parque DIF (Heroico Colegio Militar)* 08:00 horas

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.