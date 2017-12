Adjudicaciones directas sin justificar, pagos por servicios no realizados, retiros extraordinarios y hasta una enajenación no autorizada, fueron algunas de las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en los entes Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA) y en la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ).Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2016, el Congreso del Estado avaló los dictámenes de la ASE, lo que da autorización al órgano fiscalizador para que inicie los procedimientos sancionadores a los servidores públicos responsables.En el caso de SUMA, la Auditoría detectó la existencia de un contrato con Grupo Comercial CAPEJI SA de CV por 3 millones 965 mil 116 pesos para servicios contables y jurídicos. Sin embargo, no encontró evidencia de que se hubiera desarrollado el trabajo pactado entre la descentralizada y CAPEJI.“La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua determina que existen elementos suficientes que permiten presumir daños y perjuicios a la Hacienda Pública causados por servidores públicos adscritos al Sistema de Urbanización Municipal Adicional de Juárez, incumpliendo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”, indica el dictamen, votado ayer a favor por el Pleno del Congreso.En el mismo caso, la ASE no encontró evidencia que probara la necesidad de adjudicar de forma directa el contrato a CAPEJI, por lo que emitió otra observación al respecto.También se detectó otro contrato entregado irregularmente a Administración Fiscal y Contable y Auditoría SC, este por 464 mil pesos. De nueva cuenta, la ASE no encontró pruebas de que el trabajo contratado se hubiese realizado.En todos los casos, de acuerdo con el dictamen, se trató de irregularidades cometidas bajo la administración de Luis Enrique Cuevas, entonces gerente general de la descentralizada.SUMA fue declarada en quiebra el mes pasado.En la revisión a la Cuenta Pública 2016 de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), la ASE realizó dos observaciones.La primera supone un daño a la hacienda pública por 235 mil pesos, monto de una compensación por retiro autorizada para el entonces director general, Jaime Flores Castañeda.“La cual fue autorizada indebidamente en la sesión ordinaria del 3 de marzo del 2016 por el Consejo Directivo del Ente a petición del exfuncionario antes mencionado. Dicha erogación es adicional al sueldo, prima vacacional y gratificaciones, así como lo que le correspondería de parte proporcional por renuncia voluntaria”, menciona la observación.En el mismo organismo, la ASE encontró una enajenación realizada sin la justificación del Ayuntamiento de Juárez ni la autorización del Congreso, ambos requisitos indispensables para estas operaciones.El inmueble enajenado fue a favor de Integradora de Negocios del Centro SA de CV por un monto de 9 millones 229 mil 811 pesos, por una superficie de 3 mil 76 metros cuadrados.Por ello, el Congreso urgió a la ASE a iniciar procedimientos civiles, penales o administrativos para el ejercicio de las acciones legales que correspondan en contra de funcionarios o exfuncionarios responsables.

