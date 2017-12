Queda libre 'El 300', presunto matapolicías

René Gerardo Garza Santana “El 300”, a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló públicamente como líder de la pandilla ‘Los Aztecas’, además de participar en la ejecución de dos agentes ministeriales y de un policía municipal, fue sentenciado a cuatro años de prisión por un juez federal, mediante un procedimiento abreviado.El pasado 19 de diciembre fue condenado además a pagar 5 mil pesos como garantía por la pena condicional que le permitió salir en libertad.Garza Santana fue procesado por la posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y 100 dosis de cocaína.La FGE no le formuló cargos por delitos del fuero común; solamente se le juzgó por la posesión de una pistola y droga, que supuestamente tenía en su poder al momento de ser arrestado.“El 300” fue capturado la madrugada del 15 de septiembre en una habitación del hotel María Bonita, ubicado sobre la avenida Rafael Pérez Serna casi esquina con Hermanos Escobar.Aparte de una pistola calibre .40 modelo JCP S&W, marca HI-POINT FIREARMS, con el número de serie 711881, traía consigo un cargador abastecido con 10 tiros, además de 100 envoltorios con cocaína, por lo que fue consignado ante el Ministerio Público Federal por los delitos de posesión de la droga y del arma de uso exclusivo del Ejército, de acuerdo con la causa penal 885/2017 del Juzgado de Distrito.El día de su captura, el gobernador Javier Corral Jurado dijo que Garza Santana era una pieza importante en la estructura criminal y lo señaló como responsable de los ataques con policías muertos aquí y de un ministerial en Ahumada.Sin embargo no le pudieron comprobar su participación en los hechos y nunca le formularon imputaciones por ello.También, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Óscar Aparicio Avendaño, informó que René Gerardo Santana Garza, de 33 años, era el líder de la pandilla ‘Los Aztecas’ y que su captura fue realizada por elementos de la CES en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).Señaló que “El 300” era líder de unas 250 personas dedicadas a la venta de droga, cobro de cuotas y sicariato.Le atribuyeron las amenazas en contra de los cuerpos policiacos, así como ser el presunto autor intelectual del homicidio de un elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en el exterior de su hogar.Ayer, el vocero de la Fiscalía, Alejandro Ruvalcaba Valadez, dijo no tener información sobre los delitos que la representación social habría de formular a Garza Santana.De hecho, no estaba enterado de la resolución que tomó un juez de Distrito, que le permitió obtener la salida condicional del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 9 Norte, en esta ciudad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.