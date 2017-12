Adrián Quiroz Álvarez fue vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en la violación a sus dos hijos biológicos.Nuevamente ayer él rindió declaración para afirmar que padece esquizofrenia y episodios de ira que ya no puede controlar y por ello golpeó a sus hijos pero a diferencia de su primera versión, ayer negó haberlos atacado sexualmente.Sin embargo, la juez de Control Dania Guadalupe Ramos Rodríguez consideró que el señalamiento directo de la niña de nueve años es suficiente para acreditar el delito de violación con penalidad agravada, –por tratarse de un delito de realización oculta–. Aunado a que se cuenta con periciales en materia de psicología y medicina.La víctima –de identidad protegida– declaró ante el Ministerio Público (MP) que ella y su hermano vivían con Quiroz Álvarez y que su padre la golpeaba, además de violarla, y que en una de las últimas ocasiones le mordió la oreja.La menor también declaró haber observado que Quiroz atacó sexualmente a su hermano de 10 años. Además indicó que su padre la amenazaba con matarla a ella y a su madre si lo denunciaba.En el informe médico se documentó que la niña presentaba lesiones y una mordida en una oreja, heridas en el párpado, en el dorso nasal, mejilla, labio superior, abdomen, brazo derecho, rodillas y el pie derecho.El médico legista también determinó que encontró huellas que indican violación.El niño de 10 años –cuyo nombre quedó bajo reserva– negó haber sido violado por su padre e incluso afirmó que la lesión sufrida en la clavícula de un brazo y por la que fue necesario someterlo a una cirugía, se la ocasionó al caerse. Empero, en el informe médico se concluyó que sí presenta datos que indican ataques sexuales antiguos.Al niño se le observaron lesiones en una mejilla, en un hombro, rodillas, femoral superior y en la clavícula y también se detectó una afectación psicológica.La abuela de los niños declaró ante el MP que su hija y Adrián Quiroz son primos e iniciaron una relación sentimental en la que procrearon tres hijos y afirmó que esa pareja siempre vivió violencia.La mamá de las víctimas declaró haber sido pareja sentimental de Quiroz Álvarez hasta hace ocho años y reconoció que procrearon tres hijos de 12, 10 y nueve años.Datos no oficiales indican que los niños no asisten a la escuela y no saben leer ni escribir y al parecer también han sido agredidos sexualmente por el padrastro.El abogado defensor insistió en que se realicen los exámenes médicos y psiquiátricos a su representado, los cuales fueron ordenados por otro juez en la primera diligencia y que a la fecha no se han llevado a cabo.La jueza admitió la petición. Enseguida aprobó cuatro meses para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera diligencia.

